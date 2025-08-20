Сонячні панелі тепер виробляють не тільки енергію: про який цінний ресурс ідеться

Дослідники зі Стенфорда розробили систему, що дає змогу сонячним панелям виробляти не тільки електрику, а й цінний ресурс для сільського господарства. Технологія вирішує проблему дорогих добрив, підвищує ефективність самих панелей і очищає стічні води.

Related video

Нова система використовує сонячне тепло та електрику для вилучення аміаку з людської урини та його подальшого перетворення на сульфат амонію — поширене добриво. За даними дослідження, цей підхід вирішує відразу кілька глобальних проблем, пише Interesting Engineering.

В основі інновації лежить використання зайвого тепла від сонячних панелей. Мідні трубки, прокладені за панелями, вловлюють надлишкове тепло, що прискорює процес вилучення аміаку більш ніж на 20%. Одночасно це охолоджує самі панелі, підвищуючи їхню енергоефективність майже на 60%. Таким чином, система не тільки виробляє цінний ресурс, а й генерує більше чистої енергії.

Ця технологія особливо актуальна для регіонів з обмеженими ресурсами. З нею добрива неважко виготовляти просто на місці, без потреби в дорогих промислових підприємствах і підключення до електромережі. За підрахунками експертів, людські відходи містять достатньо азоту, щоб покрити близько 14% світового попиту на добрива.

Крім аграрних та енергетичних питань, система вирішує і важливе санітарне завдання. Видалення азоту зі стічних вод робить їх безпечнішими для скидання або повторного використання для поливу врожаю. Це критично важливо для країн, де понад 80% стічних вод не проходять очищення. Команда вже працює над більш масштабним прототипом, а в майбутньому технологію можуть адаптувати і для промислових об'єктів, таких як очисні споруди.

Раніше Фокус повідомляв про великі проблеми на Землі через сонячні панелі. Хоча вони вважаються джерелами зеленої енергії, більшість із них стають відходами після завершення свого терміну служби, який зазвичай становить близько 30 років.