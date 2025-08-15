На Земле возникли большие проблемы из-за солнечных панелей: что с этим надо делать

Хотя солнечные панели считаются источниками зеленой энергии, большинство из них становятся отходами после завершения своего срока службы, который обычно составляет около 30 лет.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 году около 86% солнечных панелей попадают на свалки, создавая проблему переработки и расточительства ценных минералов и металлов, пишет Mining Digital.

Как отмечают в издании, солнечные панели разрушаются под воздействием солнечного света, погодных условий и перепадов температуры. Обычно они теряют до 0,8% эффективности ежегодно. Это толкает владельцев солнечных электростанций к замене своих панелей.

Прогнозы МЭА и Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) показывают, что к 2050 году объем отходов солнечной фотоэлектрической энергии может достичь 78 миллионов тонн, что примерно в 13 раз превышает вес Великой пирамиды Гизы.

Помимо вреда для окружающей среды, выброшенные солнечные панели означают потерю ценных и потенциально опасных минералов и металлов, таких как:

кремний;

серебро;

алюминий;

медь;

кадмий.

Что делать со старыми солнечными панелями

Солнечные панели содержат материалы, которые обычно перерабатываются, такие как стекло и алюминий. Однако, по данным МЭА, переработка панелей сталкивается с ограничениями из-за экономических проблем, инфраструктуры и недостаточной политической воли.

Исследование МЭА и IRENA показывает, что потенциальная ценность материалов из просроченных солнечных панелей может превысить 15 миллиардов долларов США. Аналитики отмечают, что переработка может удовлетворить значительный спрос на такие материалы, как серебро, кремний, медь и стекло.

Первую в мире программу переработки солнечных панелей начала американская компания First Solar в 2025 году. К концу 2023 года компания достигла годовой мощности переработки в размере 88 000 тонн.

В статье также упоминается калифорнийская компания SOLARCYCLE, которая специализируется на переработке. Стартап стремится добывать ценные материалы, такие как кремний, медь, серебро, алюминий и стекло, из солнечных панелей, отслуживших свой срок, и реинтегрировать их в производство новых панелей.

Напомним, правительство Китая ввело ограничения на цены и производство солнечных панелей. Это вызвало шок у бизнеса, замедлило поставки и привело к значительному повышению цен, поскольку страна является мировым лидером отрасли.

Фокус также сообщал, что сотрудники Рочестерского университета в США разработали солнечный термоэлектрический генератор, который может составить конкуренцию бытовым панелям.