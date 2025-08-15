На Землі виникли великі проблеми через сонячні панелі: що з цим треба робити

Хоча сонячні панелі вважаються джерелами зеленої енергії, більшість з них стають відходами після завершення свого терміну служби, який зазвичай становить близько 30 років.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2021 році близько 86% сонячних панелей потрапляють на сміттєзвалища, створюючи проблему переробки та марнування цінних мінералів і металів, пише Mining Digital.

Як зазначають у виданні, сонячні панелі руйнуються під впливом сонячного світла, погодних умов та перепадів температури. Зазвичай вони втрачають до 0,8% ефективності щорічно. Це штовхає власників сонячних електростанцій до заміни своїх панелей.

Прогнози МЕА та Міжнародного агентства з відновлюваної енергії (IRENA) показують, що до 2050 року обсяг відходів сонячної фотоелектричної енергії може сягнути 78 мільйонів тонн, що приблизно в 13 разів перевищує вагу Великої піраміди Гізи.

Окрім шкоди для навколишнього середовища, викинуті сонячні панелі означають втрату цінних та потенційно небезпечних мінералів і металів, таких як:

кремній;

срібло;

алюміній;

мідь;

кадмій.

Що робити зі старими сонячними панелями

Сонячні панелі містять матеріали, які зазвичай переробляються, такі як скло та алюміній. Однак, за даними МЕА, переробка панелей стикається з обмеженнями через економічні проблеми, інфраструктуру та недостаню політичну волю.

Дослідження МЕА та IRENA показує, що потенційна цінність матеріалів з прострочених сонячних панелей може перевищити 15 мільярдів доларів США. Аналітики зазначають, що переробка може задовольнити значний попит на такі матеріали, як срібло, кремній, мідь та скло.

Першу у світі програму переробки сонячних панелей започаткувала американська компанія First Solar у 2025 році. До кінця 2023 року компанія досягла річної потужності переробки у розмірі 88 000 тонн.

У статті також згадується каліфорнійська компанія SOLARCYCLE, яка спеціалізується на переробці. Стартап прагне видобувати цінні матеріали, такі як кремній, мідь, срібло, алюміній та скло, з сонячних панелей, що відслужили свій термін, та реінтегрувати їх у виробництво нових панелей.

Нагадаємо, уряд Китаю ввів обмеження на ціни та виробництво сонячних панелей. Це викликало шок у бізнесу, сповільнило постачання та призвело до значного підвищення цін, оскільки країна є світовим лідером галузі.

Фокус також повідомляв, що співробітники Рочестерського університету в США розробили сонячний термоелектричний генератор, який може скласти конкуренцію побутовим панелям.