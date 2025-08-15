Сонячні панелі з Китаю не варто купувати: експерти назвали вагомі причини

У липні уряд Китаю ввів обмеження на ціни та виробництво сонячних панелей. Це викликало шок у бізнесу, сповільнило поставки і призвело до значного підвищення цін, оскільки країна є світовим лідером галузі.

Більш ніж через два тижні після того, як правила набули чинності, на світовому ринку сонячної енергетики досі панує хаос. У наслідках нової китайської політики розбиралося видання DigiTimes.

Після шести місяців бездіяльності китайські асоціації сонячної енергетики та органи влади в середині липня 2025 року знову ввели обмеження на ціни та виробництво. Китайські виробники сонячних модулів займають 90% світового ринку і здійснюють жорсткий контроль над постачальниками сировини і батарей, тому наслідки відчуваються в усьому світі. Будь-які зміни в їхньому ланцюжку поставок неминуче впливають на ціноутворення.

Страждання китайських виробників

Згідно з джерелами в ланцюжку поставок, китайські виробники сонячних модулів прийняли різні цінові стратегії по всьому світу. Деякі зберегли початкові ціни, а інші різко їх підвищили, але ніхто не знижує.

Хоча цінові тенденції здаються хаотичними, експерти галузі зазначають, що ключ до розуміння ситуації лежить у тому, чи використовують виробники вертикально інтегровані виробничі системи. Якщо компанія виробляє все сама: від сировини для полікремнію до готових модулів, то зберігає більшу стабільність витрат і цінову політику.

Навпаки, якщо компанія спеціалізується тільки на одному сегменті, то через нові правила змушена витрачати набагато більше грошей на закупівлі, і при цьому не може покрити витрати за рахунок внутрішніх ресурсів. Наприклад, спотові ціни на полікремній зросли більш ніж на 45% після оголошення про обмеження виробництва. Виробники, яким необхідно закуповувати сировину на зовнішньому ринку, змушені підвищувати ціни на готову продукцію.

Великі, повністю інтегровані виробники, які вирішили не підвищувати ціни, не очікують високого попиту, а скоріше просто стабілізують ціни, щоб уникнути скорочення продажів. Ці компанії компенсують втрачену потенційну виручку на рівні модулів завдяки збільшенню експорту дорожчих матеріалів, тим самим зберігаючи свою конкурентоспроможність на ринку і витісняючи дрібних і середніх виробників модулів.

Ситуація ще гірша для китайських виробників, які не мають власних джерел матеріалів і повного циклу виробництва. Вони зазнають збитків через зростання витрат і змушені підвищувати ціни, ризикуючи втратити замовлення і клієнтів. Виходить замкнуте коло, з якого складно вирватися.

Виробництво сонячних панелей Фото: Скриншот

Потрясіння світового ринку

Наразі на основних світових ринках сонячної енергії, таких як Європа, США, Китай і Австралія, як і раніше, спостерігається низький попит на обладнання для сонячних електростанцій. Зокрема, у США кілька раундів тарифних воєн завадили китайським інвестиціям, а також вплинули на китайські компанії, які налагодили виробництво в Південно-Східній Азії та інших третіх країнах.

Крім того, скасування президентом США Дональдом Трампом субсидій у рамках Закону про зниження інфляції прямо вплинуло на внутрішній попит на сонячну енергію в короткостроковій перспективі. Галузеві джерела зазначають, що в найближчій перспективі ціни навряд чи знижуватимуться, оскільки провідні виробники з Китаю зараз зазнають значних збитків і змушені підвищувати ціни, щоб послабити фінансовий тиск.

Офіційно політика Китаю покликана навести лад у галузі та забезпечити стабілізацію цін. Подальше підвищення цін залежить від того, чи готові кінцеві споживачі платити більше. Залишається невідомим, чи будуть великі проєкти, очолювані китайськими державними і центральними підприємствами, закуповувати дорожчі модулі відповідно до офіційної політики. Поки що ринок не вживає якихось чітких заходів.

