Цены растут, производство падает: Китай cоздал хаос на мировом рынке солнечных панелей

В июле правительство Китая ввело ограничение на цены и производство солнечных панелей. Это вызвало шок у бизнеса, замедлило поставки и привело к значительному повышению цен, поскольку страна является мировым лидером отрасли.

Related video

Более чем через две недели после того, как правила вступили в силу, на мировом рынке солнечной энергетики до сих пор царит хаос. В последствиях новой китайской политики разбиралось издание DigiTimes.

После шести месяцев бездействия китайские ассоциации солнечной энергетики и органы власти в середине июля 2025 года вновь ввели ограничения на цены и производство. Китайские производители солнечных модулей занимают 90% мирового рынка и осуществляют жесткий контроль над поставщиками сырья и батарей, поэтому последствия ощущаются во всем мире. Любые изменения в их цепочке поставок неизбежно влияют на ценообразование.

Страдания китайских производителей

Согласно источникам в цепочке поставок, китайские производители солнечных модулей приняли различные ценовые стратегии по всему миру. Некоторые сохранили первоначальные цены, а другие резко их повысили, но никто не снижает.

Хотя ценовые тенденции кажутся хаотичными, эксперты отрасли отмечают, что ключ к пониманию ситуации лежит в том, используют ли производители вертикально интегрированные производственные системы. Если компания производит все сама: от сырья для поликремния до готовых модулей, то сохраняет большую стабильность затрат и ценовую политику.

Напротив, если компания специализируется только на одном сегменте, то из-за новых правил вынуждена тратить гораздо больше денег на закупки, и при этом не может покрыть расходы за счет внутренних ресурсов. Например, спотовые цены на поликремний выросли более чем на 45% после объявления об ограничении производства. Производители, которым необходимо закупать сырье на внешнем рынке, вынуждены повышать цены на готовую продукцию.

Крупные, полностью интегрированные производители, которые решили не повышать цены, не ожидают высокого спроса, а скорее просто стабилизируют цены, чтобы избежать сокращения продаж. Эти компании компенсируют упущенную потенциальную выручку на уровне модулей за счет увеличения экспорта более дорогих материалов, тем самым сохраняя свою конкурентоспособность на рынке и вытесняя мелких и средних производителей модулей.

Ситуация еще хуже для китайских производителей, не имеющих собственных источников материалов и полного цикла производства. Они испытывают убытки из-за роста затрат и вынуждены повышать цены, рискуя потерять заказы и клиентов. Получается замкнутый круг, из которого сложно вырваться.

Производство солнечных панелей Фото: Скриншот

Потрясение мирового рынка

В настоящее время на основных мировых рынках солнечной энергии, таких как Европа, США, Китай и Австралия, по-прежнему наблюдается низкий спрос на оборудование для солнечных электростанций. В частности, в США несколько раундов тарифных войн помешали китайским инвестициям, а также повлияли на китайские компании, которые наладили производство в Юго-Восточной Азии и других третьих странах.

Кроме того, отмена президентом США Дональдом Трампом субсидий в рамках Закона о снижении инфляции оказала прямое влияние на внутренний спрос на солнечную энергию в краткосрочной перспективе. Отраслевые источники отмечают, что в ближайшей перспективе цены вряд ли будут снижаться, поскольку ведущие производители из Китая сейчас несут значительные убытки и вынуждены повышать цены, чтобы ослабить финансовое давление.

Официально политика Китая призвана навести порядок в отрасли и обеспечить стабилизацию цен. Дальнейшее повышение цен зависит от того, готовы ли конечные потребители платить больше. Остается неизвестным, будут ли крупные проекты, возглавляемые китайскими государственными и центральными предприятиями, закупать более дорогие модули в соответствии с официальной политикой. Пока рынок не предпринимает каких-либо четких мер.

Ранее писали, что в Австралии построят фабрику, способную производить 1,9 миллиона солнечных панелей в год. Таким образом компания Tindo Solar стремится удовлетворить огромный спрос внутри страны.

Сообщали также, почему в Испании начался кризис из-за солнечных электростанций. Слишком высокая генерация привела к тому, что поставщики электроэнергии терпят убытки, а правительство не спешит регулировать отрасль.