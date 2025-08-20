Гигантский сабвуфер из "Назад в будущее" теперь реален: это крупнейший динамик в мире (фото)

Немецкая компания Ascendo Immersive Audio представила самый большой в мире сабвуфер. Колонка диаметром 100 дюймов (более 2,5 метра) призвана генерировать инфразвуковой бас, который "сносит с ног", как в популярной сцене фильма "Назад в будущее".

Related video

В упомянутой сцене, пусть и гиперболизированной, похожий динамик окатил героя мощной звуковой волной. Новинка Ascendo — самый близкий реальный прототип такого спикера. Компания побила собственный мировой рекорд, выпустив 100-дюймовый сабвуфер, пишет New Atlas.

Колонка пришла на смену 80-дюймовой и 50-дюймовой моделям, получив ряд технических улучшений. Один лишь динамик без корпуса весит около 260 кг, а его звуковая катушка обладает диаметром в 21 дюйм — это больше, чем многие полноразмерные сабвуферы целиком. Инженеры оптимизировали систему подвеса для более точного движения диффузора. Кроме того, в устройстве используются передовые материалы для снижения шумов, а корпус укреплен для максимального контроля над низкочастотным звуком.

Сабвуфер показали в полный рост на фабрике производителя Фото: Ascendo

Предназначен такой гигант для установки в элитных домашних кинотеатрах для иммерсивных ощущений, чтобы не просто услышать, а физически ощутить низкие частоты телом. Точная цена не называется, но вероятно, она будет весьма высокой. Как заявляют в компании, их цель — удерживать лидерство в области "инфразвукового баса", который обогащает впечатления от просмотра фильмов и прослушивания музыки.

Раньше Фокус приводил инструкцию, как сделать чтобы ваш смартфон звучал громче — помогут несколько простых настроек. Современные смартфоны, в том числе и iPhone, оснащены достаточно громкими встроенными динамиками. Но бывает и так, что вам этого мало, даже когда динамик выставлен на максимальную громкость.