Ваш смартфон будет звучать громче: помогут несколько простых настроек

Современные смартфоны, в том числе и iPhone, оснащены достаточно громкими встроенными динамиками. Но бывает и так, что вам этого мало, даже когда динамик выставлен на максимальную громкость.

Если громкость вашего iPhone недостаточно высокая, ее можно увеличить с помощью настроек эквалайзера в приложении Apple Music, пишет slashgear.com. Могут пригодиться и настройки самого iPhone – например, отключение проверки звука и ограничения громкости в наушниках.

Прежде всего издание советует динамики – иногда причиной ухудшения звучания может быть их засорение или повреждение.

Выставить громкость через эквалайзер

Как уже было упомянуто, на iPhone есть возможность изменить настройки эквалайзера для Apple Music, чтобы настроить качество звука. Однако учтите, что эти настройки применяются только к Apple Music, и общий интерфейс системы останется прежним.

Чтобы изменить настройки эквалайзера:

Откройте приложение «Настройки».

Нажмите значок приложения «Музыка» в разделе «Приложения».

Прокрутите вниз, чтобы найти опцию эквалайзера, которая по умолчанию должна быть отключена.

Вы можете попробовать разные варианты, чтобы найти оптимальные настройки эквалайзера для ваших наушников и динамиков.

Настройки громкости

Вы также можете отключить проверку звука в приложении «Музыка», чтобы еще больше увеличить громкость. А еще проверьте, не ограничена ли максимальная громкость динамика и наушников. Для этого:

Найдите в меню «Настройки» опцию «Настройки звука и тактильных ощущений».

Найдите опцию «Ограничение громкости».

Отключите настройку «Ограничение максимальной громкости», если она была переключена по ошибке.

Аналогичным образом перейдите в настройки «Безопасность наушников» в приложении «Настройки» и отключите опцию «Уменьшение громкости звука», чтобы увеличить громкость звука в наушниках.

А если причина все-таки в засоренном динамике, его можно почистить мягкой зубной щеткой и продуть отверстие воздухом с помощью легкого фена.

