Ваш смартфон звучатиме голосніше: допоможуть кілька простих налаштувань
Сучасні смартфони, зокрема й iPhone, оснащені досить гучними вбудованими динаміками. Але буває й так, що вам цього мало, навіть коли динамік виставлено на максимальну гучність.
Якщо гучність вашого iPhone недостатньо висока, її можна збільшити за допомогою налаштувань еквалайзера в додатку Apple Music, пише slashgear.com. Можуть стати в пригоді й налаштування самого iPhone — наприклад, вимкнення перевірки звуку та обмеження гучності в навушниках.
Насамперед видання радить динаміки — іноді причиною погіршення звучання може бути їхнє засмічення або пошкодження.
Виставити гучність через еквалайзер
Як уже було згадано, на iPhone є можливість змінити налаштування еквалайзера для Apple Music, щоб налаштувати якість звуку. Однак врахуйте, що ці налаштування застосовуються тільки до Apple Music, і загальний інтерфейс системи залишиться незмінним.
Щоб змінити налаштування еквалайзера:
- Відкрийте застосунок "Налаштування".
- Натисніть значок додатка "Музика" в розділі "Додатки".
- Прокрутіть униз, щоб знайти опцію еквалайзера, яка за замовчуванням має бути вимкнена.
Ви можете спробувати різні варіанти, щоб знайти оптимальні налаштування еквалайзера для ваших навушників і динаміків.
Налаштування гучності
Ви також можете вимкнути перевірку звуку в застосунку "Музика", щоб ще більше збільшити гучність. А ще перевірте, чи не обмежена максимальна гучність динаміка і навушників. Для цього:
- Знайдіть у меню "Налаштування" опцію "Налаштування звуку і тактильних відчуттів".
- Знайдіть опцію "Обмеження гучності".
- Вимкніть налаштування "Обмеження максимальної гучності", якщо воно було переключено помилково.
Аналогічним чином перейдіть до налаштувань "Безпека навушників" у застосунку "Налаштування" і вимкніть опцію "Зменшення гучності звуку", щоб збільшити гучність звуку в навушниках.
А якщо причина все-таки в засміченому динаміку, його можна почистити м'якою зубною щіткою і продути отвір повітрям за допомогою легкого фена.
