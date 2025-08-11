Секретна функція допоможе зрозуміти, що за вашим смартфоном стежать: як її увімкнути

Ви можете точно визначити, чи заглядав хтось у ваш iPhone без вашого відома. Ба більше, ви можете дізнатися, коли це було. Але для цього знадобиться увімкнути функцію, про яку мало хто знає.

Related video

Цей трюк може спрацювати з використанням функції Screen Time, яка є вбудованою функцією Apple на вашому iPhone, пише The Sun. Однак за замовчуванням ця функція вимкнена, і для відстеження "шпигунів" її треба активувати.

Взагалі, функція Screen Time і призначена якраз для відстеження того, як довго ви користуєтеся своїм мобільним телефоном. Ви навіть можете використовувати його для встановлення обмежень, — зокрема для конкретних застосунків, — якщо вважаєте, що витрачаєте занадто багато часу на телефон.

Після активації цієї функції вона працюватиме у фоновому режимі, і він збере докладні дані про те, як ви використовуєте свій телефон.

Щоб увімкнути функцію Screen Time:

Зайдіть у "Налаштування" > "Екранний час" і ввімкніть цю функцію.

Але врахуйте, що збір даних почнеться тільки з моменту активації цієї функції. Якщо раптом ви передумаєте, вимкнути її можна таким самим способом, як увімкнути.

Серед іншого функція Screen Time показує, коли саме використовувалися певні додатки. І це чудовий спосіб дізнатися, чи заходив хтось у застосунок, у той час, коли ви точно не користувалися телефоном.

Видання наводить простий приклад із застосунком WhatsApp: середній час використання — 4 години 13 хвилин, і 17 секунд "за сьогодні".

Як працює функція Screen Time (скріншот) Фото: The Sun

Можливо, хтось переглядав ваші фотографії, попереджає видання. І уточнює, як це перевірити:

Зайдіть у "Налаштування" > "Екранний час" > "Переглянути всі дії застосунків і веб-сайтів".

Переконайтеся, що обрано режим "Сьогодні", і подивіться на список внизу. Також переконайтеся, що відображається вид додатків, а не категорій.

Раніше стало відомо, як захиститися від шахраїв у додатку WhatsApp. Месенджер додав додаткову функцію, яка має захистити від шахрайства в групових чатах. Попередження спрацьовує одразу, щойно користувач отримує запрошення приєднатися до чату.

Раніше Фокус писав, що в додатку WhatsApp з'явилася нова нав'язлива функція, — різнокольорова кнопка виклику ШІ-чатбота, "який відповість практично на все, окрім того, як її позбутися".

Крім того, користувачі iPhone висміяли оновлений дизайн WhatsApp — їм не сподобався його зелений колір. Тому розробникам довелося шукати інші колірні рішення.