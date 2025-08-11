Секретная функция поможет понять, что за вашим смартфоном следят: как ее включить

Вы можете точно определить, заглядывал ли кто-то в ваш iPhone без вашего ведома. Более того, вы можете узнать, когда это было. Но для этого понадобится включить функцию, про которую мало кто знает.

Этот трюк может сработать с использованием функции Screen Time, которая является встроенной функцией Apple на вашем iPhone, пишет The Sun. Однако по умолчанию эта функция отключена, и для отслеживания «шпионов» ее надо активировать.

Вообще, функция Screen Time и предназначена как раз для отслеживания того, как долго вы пользуетесь своим мобильным телефоном. Вы даже можете использовать его для установки ограничений, — в том числе для конкретных приложений, — если считаете, что тратите слишком много времени на телефон.

После активации этой функции она будет работать в фоновом режиме, и он соберет подробные данные о том, как вы используете свой телефон.

Чтобы включить функцию Screen Time:

Зайдите в «Настройки» > «Экранное время» и включите эту функцию.

Но учтите, что сбор данных начнется только с момента активации этой функции. Если вдруг вы передумаете, отключить ее можно таким же способом, как включить.

Среди прочего функция Screen Time показывает, когда именно использовались определенные приложения. И это отличный способ узнать, заходил ли кто-то в приложение, в то время, когда вы точно не пользовались телефоном.

Издание приводит простой пример с приложением WhatsApp: среднее время использования – 4 часа 13 минут, и 17 секунд «за сегодня».

Как работает функция Screen Time (скриншот) Фото: The Sun

Возможно, кто-то просматривал ваши фотографии, предупреждает издание. И уточняет, как это проверить:

Зайдите в «Настройки» > «Экранное время» > «Просмотреть все действия приложений и веб-сайтов».

Убедитесь, что выбран режим «Сегодня», и посмотрите на список внизу. Также убедитесь, что отображается вид приложений, а не категорий.

