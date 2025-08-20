Гігантський сабвуфер із "Назад у майбутнє" тепер реальний: це найбільший динамік у світі (фото)

Німецька компанія Ascendo Immersive Audio представила найбільший у світі сабвуфер. Колонка діаметром 100 дюймів (понад 2,5 метра) покликана генерувати інфразвуковий бас, який "зносить з ніг", як у популярній сцені фільму "Назад у майбутнє".

У згаданій сцені, нехай і гіперболізованій, схожий динамік облив героя потужною звуковою хвилею. Новинка Ascendo — найближчий реальний прототип такого спікера. Компанія побила власний світовий рекорд, випустивши 100-дюймовий сабвуфер, пише New Atlas.

Колонка прийшла на зміну 80-дюймовій і 50-дюймовій моделям, отримавши низку технічних поліпшень. Один лише динамік без корпусу важить близько 260 кг, а його звукова котушка має діаметр 21 дюйм — це більше, ніж багато повнорозмірних сабвуферів цілком. Інженери оптимізували систему підвісу для більш точного руху дифузора. Крім того, в пристрої використовуються передові матеріали для зниження шумів, а корпус укріплений для максимального контролю над низькочастотним звуком.

Сабвуфер показали на повний зріст на фабриці виробника Фото: Ascendo

Призначений такий гігант для установки в елітних домашніх кінотеатрах для імерсивних відчуттів, щоб не просто почути, а фізично відчути низькі частоти тілом. Точна ціна не називається, але, ймовірно, вона буде досить високою. Як заявляють у компанії, їхня мета — утримувати лідерство в царині "інфразвукового баса", який збагачує враження від перегляду фільмів і прослуховування музики.

