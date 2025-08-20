Планшеты iPad больше не популярны: Apple обогнал малоизвестный конкурент

Мировой рынок планшетов неожиданно показал двузначный рост. Однако лидер сегмента, Apple, продемонстрировал самую слабую динамику среди всех ведущих брендов. В то время как продажи iPad почти не изменились, один из конкурентов показал взрывной рост, увеличив поставки втрое.

Как сообщает IDC, во втором квартале 2025 года мировые поставки планшетов выросли на 13,1%, достигнув 38,3 млн единиц. Драйверами роста стали несколько факторов: обновление устройств, образовательные проекты, субсидии в Китае и активность вендоров, которые готовились к возможным торговым войнам с Китаем.

Настоящий прорыв показали другие игроки. Главным сюрпризом стало возвращение в топ-5 компании Amazon, которая увеличила поставки на феноменальные 205%. Такой скачок аналитики связывают с удачным временем проведения распродажи Prime Day и упреждающим завозом техники в страну. Все потому, что ожидалось введение новых торговых тарифов, которые потом отложили. Конечно, стоит учитывать, что отгрузки вендорам и прямые продажи покупателям — это не одно и то же. Lenovo и Xiaomi тоже показали уверенный рост — на 25% и 42% соответственно, укрепив свои позиции за счет популярных бюджетных моделей.

Аналитики IDC подчеркивают растущую чувствительность потребителей к цене. Планшет часто является вторичным устройством, поэтому покупатели обычно ждут скидок и акций перед покупкой. В результате преуспевают недорогие модели iPad, а агрессивные промо-кампании Samsung дают свои плоды.

При этом спрос на премиальные устройства тоже устойчив но здесь большую роль играют сила бренда, экосистема и доверие пользователей. Только лидеры рынка, такие как Apple, успешно продают дорогие гаджеты, подогревая спрос инновациями — например, функциями на базе ИИ. На рост поставок повлияли и внешние факторы: в США должны были ввести торговые пошлины, поэтому немало техники завезли впрок. А государственные субсидии в Китае стимулировали локальный спрос.

