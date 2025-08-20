Планшети iPad більше не популярні: Apple обігнав маловідомий конкурент

Світовий ринок планшетів несподівано показав двозначне зростання. Однак лідер сегмента, Apple, продемонстрував найслабшу динаміку серед усіх провідних брендів. У той час як продажі iPad майже не змінилися, один із конкурентів показав вибухове зростання, збільшивши поставки втричі.

Related video

Як повідомляє IDC, у другому кварталі 2025 року світові поставки планшетів зросли на 13,1%, досягнувши 38,3 млн одиниць. Драйверами зростання стали кілька чинників: оновлення пристроїв, освітні проєкти, субсидії в Китаї та активність вендорів, які готувалися до можливих торговельних війн із Китаєм.

Справжній прорив показали інші гравці. Головним сюрпризом стало повернення в топ-5 компанії Amazon, яка збільшила поставки на феноменальні 205%. Такий стрибок аналітики пов'язують із вдалим часом проведення розпродажу Prime Day і попереджувальним завезенням техніки в країну. Усе тому, що очікувалося введення нових торгових тарифів, які потім відклали. Звісно, варто враховувати, що відвантаження вендорам і прямі продажі покупцям — це не одне й те саме. Lenovo і Xiaomi теж показали впевнене зростання — на 25% і 42% відповідно, зміцнивши свої позиції за рахунок популярних бюджетних моделей.

Аналітики IDC підкреслюють зростаючу чутливість споживачів до ціни. Планшет часто є вторинним пристроєм, тому покупці зазвичай чекають знижок і акцій перед покупкою. У результаті досягають успіху недорогі моделі iPad, а агресивні промо-кампанії Samsung дають свої плоди.

При цьому попит на преміальні пристрої теж стійкий, але тут велику роль відіграють сила бренду, екосистема і довіра користувачів. Тільки лідери ринку, такі як Apple, успішно продають дорогі гаджети, підігріваючи попит інноваціями — наприклад, функціями на базі ШІ. На зростання поставок вплинули і зовнішні чинники: у США мали запровадити торговельні мита, тому чимало техніки завезли про запас. А державні субсидії в Китаї стимулювали локальний попит.

Раніше Фокус наводив топ найкращих Android-планшетів 2025 року. У 2025 році планшети на Android перейшли на новий рівень. Тепер це цілком солідні пристрої з флагманськими процесорами, які підійдуть для будь-яких цілей.