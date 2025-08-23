Недорогой пауэрбанк с кнопками управления камерой крепится на смартфон: почему это удобно

Компания Sharge, известная своими гаджетами для зарядки, представила Grip — гибридный аксессуар, который совмещает в себе пауэрбанк и удобную рукоятку для фотосъемки со смартфона.

Как сообщает The Verge, новинка призвана решить сразу две проблемы мобильных фотографов: неудобный хват при съемке и быстро разряжающийся аккумулятор. Устройство крепится к смартфону, превращая его в подобие компактной камеры, и одновременно подзаряжает его. Продажи уже стартовали на официальном сайте Sharge.

В качестве пауэрбанка Grip предлагает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт. Для удобства в корпус встроен кабель USB-C, что избавляет от необходимости носить с собой лишние провода. Таким образом нетрудно удвоить емкость батареи своего телефона.

Чтобы сделать съемку максимальной удобной, аксессуар оснащается физической кнопкой для спуска затвора и колесом прокрутки для плавного регулирования зума. Это позволяет делать снимки одной рукой, как на полноценном фотоаппарате, что особенно актуально для уличной фотографии и съемки в движении. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth.

Стоимость Sharge Grip составляет $40

