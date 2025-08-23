Недорогий пауербанк із кнопками керування камерою кріпиться на смартфон: чому це зручно

Компанія Sharge, відома своїми гаджетами для зарядки, представила Grip — гібридний аксесуар, який поєднує в собі пауербанк і зручну рукоятку для фотозйомки зі смартфона.

Як повідомляє The Verge, новинка покликана розв'язати одразу дві проблеми мобільних фотографів: незручний хват під час зйомки і акумулятор, що швидко розряджається. Пристрій кріпиться до смартфона, перетворюючи його на подобу компактної камери, і одночасно заряджає його. Продажі вже стартували на офіційному сайті Sharge.

В якості пауербанка Grip пропонує акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 22,5 Вт. Для зручності в корпус вбудований кабель USB-C, що позбавляє від необхідності носити з собою зайві дроти. Таким чином неважко подвоїти ємність батареї свого телефону.

Щоб зробити зйомку максимально зручною, аксесуар оснащується фізичною кнопкою для спуску затвора і колесом прокрутки для плавного регулювання зуму. Це дає змогу робити знімки однією рукою, як на повноцінному фотоапараті, що особливо актуально для вуличної фотографії та зйомки в русі. Підключення до смартфона здійснюється через Bluetooth.

Вартість Sharge Grip становить $40

