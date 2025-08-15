Знахідка для любителів селфі: які камери отримають нові флагмани Xiaomi (фото)

Китайська компанія Xiaomi готується до випуску нових флагманських смартфонів. Лінійка очікується наприкінці вересня, але в мережі вже з'явилися деякі подробиці щодо моделей Xiaomi 16 і 16 Pro. Схоже, що акцент буде зроблено на камерах телефонів.

Обидві моделі відмовляться від 32-мегапіксельної фронтальної камери з діафрагмою f/2.0, пише gizmochina.com. Видання нагадує, що така камера використовувалася ще в серії Xiaomi 13. Замість неї з'явиться новий 50-мегапіксельний сенсор із ширшим кутом огляду, автофокусом і підтримкою запису у форматі 4K з частотою 60 кадрів на секунду. Це буде великий плюс для любителів селфі та відеоблогерів, зазначають експерти.

Телефони Xiaomi завжди славилися своїми камерами Фото: gizmochina.com

На задній панелі обох смартфонів, імовірно, буде встановлено основний 50-мегапіксельний сенсор розміром 1/1,3 дюйма.

Що стосується моделі Pro, то вона, ймовірно, отримає розширений динамічний діапазон і датчик ToF для кращого визначення глибини різкості під час портретної зйомки.

Ще в нових смартфонах Xiaomi буде поліпшена функція налаштування зображення Leica. На думку тестувальників, буде цікаво перевірити, як нові датчики зображення і поліпшені налаштування проявлять себе під час порівняння серії Xiaomi 16 з новими смартфонами інших китайських брендів — наприклад, Oppo Find X9 і Vivo X300, — у складних умовах зйомки.

Уся серія Xiaomi 16 (включно з моделлю Pro Max), найімовірніше, працюватиме на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Раніше з'являлася інформація, що навіть базова модель отримає акумулятор підвищеної потужності — його ємність складе 7000 мАг.

Також повідомлялося, що телефони Xiaomi можуть втратити одну важливу деталь. Йшлося про те, що китайська компанія надалі відмовиться від співпраці з німецьким брендом Leica і перейде на власні технології обробки зображень.

Ще Фокус писав, що Xiaomi випустить смартфон, який усіх здивує. Тоді якраз з'явилася інформація про можливе повернення на новий телефон Xiaomi заднього дисплея.

Раніше стало відомо і те, які смартфони Xiaomi першими отримають HyperOS 3. Компанія заявила, що дуже відповідально підійшла до підготовки своїх пристроїв до оновлення, і що першими нове програмне забезпечення отримають флагманські та преміальні телефони (зокрема, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra і Xiaomi 15T Pro).