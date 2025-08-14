Найважливіше оновлення: стало відомо, які смартфони Xiaomi першими отримають HyperOS 3

Китайська компанія Xiaomi готується до одного з найважливіших запусків свого програмного забезпечення — HyperOS 3. Це велике оновлення, створене на базі Android 16.

Оновлення обіцяє вивести на новий рівень всю екосистему Xiaomi, пише xiaomitime.com. За інформацією видання, HyperOS 3 відрізнятиметься поліпшеною анімацією, підвищеною продуктивністю та оновленим дизайном. Загалом його називають одним із найочікуваніших оновлень за останні роки.

Xiaomi дуже відповідально підійшла до підготовки своїх пристроїв до оновлення. Першими нове програмне забезпечення отримають флагманські та преміальні гаджети.

Зокрема, одразу після офіційного запуску HyperOS 3 оновлення буде доступне для таких пристроїв:

Флагманська серія

Xiaomi 15 — цей флагман стане лідером із поширення оновлення

Xiaomi 15 Pro — преміум-версія з розширеними функціями

Xiaomi 15 Ultra — топовий флагман із передовими характеристиками

Xiaomi 15T Pro — альтернативна версія, орієнтована на продуктивність

Xiaomi 14T Pro

Ігрова серія

REDMI K70 Ultra — ігровий флагман із чудовим охолодженням

REDMI K80 Ultra

Пристрої нового покоління

Xiaomi 16 — вийде одразу з HyperOS 3

Xiaomi 16 Pro — преміум-версія з останньою версією програмного забезпечення

Таким чином, майбутня серія Xiaomi 16 дебютує з попередньо встановленою HyperOS 3:

Створена на базі Android 16, HyperOS 3 містить усі новітні функції Google, а також спеціалізовані поліпшення Xiaomi. Оновлення націлене на збереження швидкості, функціональності та актуальності пристрою до 2025 року і далі.

Основні характеристики містять у собі:

просунуту систему анімації з більш плавними переходами;

поліпшену оптимізацію продуктивності;

вдосконалений дизайн користувацького інтерфейсу;

поліпшену стабільність системи;

вдосконалену інтеграцію між пристроями екосистеми Xiaomi.

Що стосується дати виходу, то Xiaomi HyperOS 3.0 очікується у вересні або жовтні 2025 року. Спочатку вона буде доступна тільки на флагманських пристроях, а потім її буде поширено і на гаджети середнього та бюджетного цінового сегментів.

