Xiaomi готує до виходу найдешевший смартфон: що про нього відомо (фото)

Китайська компанія Xiaomi готується запустити ультрабюджетну серію смартфонів. Уже відомо, що нова лінійка відрізнятиметься від торішнього сімейства Redmi 14.

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Серія включатиме моделі Redmi 15, Redmi 15C і, можливо, Redmi 15R, повідомляє techlusive.in з посиланням на інформацію інсайдерів. І в цьому її головна відмінність від минулорічної лінійки — адже там стандартна модель Redmi 14 була відсутня.

У мережі вже з'явилися витоки, які доводять передбачуваний зовнішній вигляд Redmi 15, включно з дизайном передньої і задньої панелей. Зокрема, їх опублікував на платформі Х інсайдер із ніком Arsène Lupin.

Як видно на зображеннях, у новинки будуть більш тонкі рамки порівняно з попередньою моделлю Redmi 13.

На рендерах Redmi 15 представлений у трьох колірних варіантах: чорному, фіолетовому і цікавому поєднанні сріблястого і золотого.

Задня панель дуже схожа на нещодавню серію Redmi Note 15, зокрема, на три окремі модулі камери — і це помітне поліпшення порівняно з торішнім Redmi 13, у якого був тільки основний 108-мегапіксельний сенсор і 2-мегапіксельний макромодуль.

Очікується, що модель цього року буде оснащена надширококутною камерою, макро- і основним модулями.

Поліпшення очікуються і щодо якості дисплея, ємності акумулятора, продуктивності чипсета та загальних можливостей камери.

Нагадаємо, що у вересні цього року очікується реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель, за чутками, може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином це буде перший телефон з акумулятором такої ємності.

Ще Xiaomi випускає лімітовану лінійку смартфонів у рамках співпраці з німецьким брендом Leica. До сторіччя Leica Xiaomi підготувала нову спеціальну версію свого флагманського смартфона під назвою Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Телефони ювілейної серії вирізняються витонченим дизайном, стилізованим під вінтажну камеру Leica.

Зазначимо, раніше стало відомо, що смартфони Xiaomi можуть втратити одну важливу деталь. Йшлося про те, що китайська компанія надалі відмовиться від співпраці з брендом Leica і перейде на власні технології обробки зображень.