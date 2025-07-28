Xiaomi готовит к выходу самый дешевый смартфон: что про него известно (фото)

Китайская компания Xiaomi готовится запустить ультрабюджетную серию смартфонов. Уже известно, что новая линейка будет отличаться от прошлогоднего семейства Redmi 14.

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Серия будет включает модели Redmi 15, Redmi 15C и, возможно, Redmi 15R, сообщает techlusive.in со ссылкой на информацию инсайдеров. И в этом ее главное отличие от прошлогодней линейки – ведь там стандартная модель Redmi 14 отсутствовала.

В сети уже появились утечки, которые доказывают предполагаемый внешний вид Redmi 15, включая дизайн передней и задней панелей. В частности, их опубликовал на платформе Х инсайдер с ником Arsène Lupin.

Как видно на изображениях, у новинки будут более тонкие рамки по сравнению с предыдущей моделью Redmi 13.

На рендерах Redmi 15 представлен в трёх цветовых вариантах: чёрном, фиолетовом и интересном сочетании серебристого и золотого.

Задняя панель очень похожа на недавнюю серию Redmi Note 15, в частности, на три отдельных модуля камеры — и это заметное улучшение по сравнению с прошлогодним Redmi 13, у которого был только основной 108-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный макромодуль.

Ожидается, что модель этого года будет оснащена сверхширокоугольной камерой, макро- и основным модулями.

Улучшения ожидаются и относительно качества дисплея, емкости аккумулятора, производительности чипсета и общих возможностей камеры.

Напомним, что в сентябре этого года ожидается релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель, по слухам, может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом это будет первый телефон с аккумулятором такой емкости.

Еще Xiaomi выпускает лимитированную линейку смартфонов в рамках сотрудничества с немецким брендом Leica. К столетию Leica Xiaomi подготовила новую специальную версию своего флагманского смартфона под названием Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Телефоны юбилейной серии отличаются утонченным дизайном, стилизованным под винтажную камеру Leica.

Отметим, ранее стало известно, что смартфоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь. Речь шла о том, что китайская компания в дальнейшем откажется от сотрудничества с брендом Leica и перейдет на собственные технологии обработки изображений.