Самое важное обновление: стало известно, какие смартфоны Xiaomi первыми получат HyperOS 3
Китайская компания Xiaomi готовится к одному из самых важных запусков своего программного обеспечения — HyperOS 3. Это крупное обновление, созданное на базе Android 16.
Обновление обещает вывести на новый уровень всю экосистему Xiaomi, пишет xiaomitime.com. По информации издания, HyperOS 3 будет отличаться улучшенной анимацией, повышенной производительностью и обновленным дизайном. В целом его называют одним из самых ожидаемых обновлений за последние годы.
Xiaomi очень ответственно подошла к подготовке своих устройств к обновлению. Первыми новое программное обеспечение получат флагманские и премиальные гаджеты.
В частности, сразу после официального запуска HyperOS 3обновление будет доступно для таких устройств:
Флагманская серия
- Xiaomi 15 – этот флагман станет лидером по распространению обновления
- Xiaomi 15 Pro – премиум-версия с расширенными функциями
- Xiaomi 15 Ultra – топовый флагман с передовыми характеристиками
- Xiaomi 15T Pro – альтернативная версия, ориентированная на производительность
- Xiaomi 14T Pro
Игровая серия
- REDMI K70 Ultra – игровой флагман с превосходным охлаждением
- REDMI K80 Ultra
Устройства нового поколения
- Xiaomi 16 – выйдет сразу с HyperOS 3
- Xiaomi 16 Pro – премиум-версия с последней версией программного обеспечения
Таким образом, предстоящая серия Xiaomi 16 дебютирует с предустановленной HyperOS 3:
Созданная на базе Android 16, HyperOS 3 включает в себя все новейшие функции Google, а также специализированные улучшения Xiaomi. Обновление нацелено на сохранение скорости, функциональности и актуальности устройства до 2025 года и далее.
Основные характеристики включают в себя:
- продвинутую систему анимации с более плавными переходами;
- улучшенную оптимизацию производительности;
- усовершенствованный дизайн пользовательского интерфейса;
- улучшенную стабильность системы;
- усовершенствованную интеграция между устройствами экосистемы Xiaomi.
Что касается даты выхода, что Xiaomi HyperOS 3.0 ожидается в сентябре или октябре 2025 года. Первоначально она будет доступна только на флагманских устройствах, а затем будет распространена и на гаджеты среднего и бюджетного ценового сегментов.
Еще Фокус сообщал, что компания Xiaomi готовит к выходу самый дешевый смартфон. Новая ультрабюджетная линейка будет включать модели Redmi 15, Redmi 15C и, возможно, Redmi 15R.
Ранее стало известно, что смартфоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь. Речь шла о том, что китайская компания в дальнейшем откажется от сотрудничества с немецким брендом Leica и перейдет на собственные технологии обработки изображений.