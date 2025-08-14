Самое важное обновление: стало известно, какие смартфоны Xiaomi первыми получат HyperOS 3

Китайская компания Xiaomi готовится к одному из самых важных запусков своего программного обеспечения — HyperOS 3. Это крупное обновление, созданное на базе Android 16.

Обновление обещает вывести на новый уровень всю экосистему Xiaomi, пишет xiaomitime.com. По информации издания, HyperOS 3 будет отличаться улучшенной анимацией, повышенной производительностью и обновленным дизайном. В целом его называют одним из самых ожидаемых обновлений за последние годы.

Xiaomi очень ответственно подошла к подготовке своих устройств к обновлению. Первыми новое программное обеспечение получат флагманские и премиальные гаджеты.

В частности, сразу после официального запуска HyperOS 3обновление будет доступно для таких устройств:

Флагманская серия

Xiaomi 15 – этот флагман станет лидером по распространению обновления

Xiaomi 15 Pro – премиум-версия с расширенными функциями

Xiaomi 15 Ultra – топовый флагман с передовыми характеристиками

Xiaomi 15T Pro – альтернативная версия, ориентированная на производительность

Xiaomi 14T Pro

Игровая серия

REDMI K70 Ultra – игровой флагман с превосходным охлаждением

REDMI K80 Ultra

Устройства нового поколения

Xiaomi 16 – выйдет сразу с HyperOS 3

Xiaomi 16 Pro – премиум-версия с последней версией программного обеспечения

Таким образом, предстоящая серия Xiaomi 16 дебютирует с предустановленной HyperOS 3:

Созданная на базе Android 16, HyperOS 3 включает в себя все новейшие функции Google, а также специализированные улучшения Xiaomi. Обновление нацелено на сохранение скорости, функциональности и актуальности устройства до 2025 года и далее.

Основные характеристики включают в себя:

продвинутую систему анимации с более плавными переходами;

улучшенную оптимизацию производительности;

усовершенствованный дизайн пользовательского интерфейса;

улучшенную стабильность системы;

усовершенствованную интеграция между устройствами экосистемы Xiaomi.

Что касается даты выхода, что Xiaomi HyperOS 3.0 ожидается в сентябре или октябре 2025 года. Первоначально она будет доступна только на флагманских устройствах, а затем будет распространена и на гаджеты среднего и бюджетного ценового сегментов.

