Находка для любителей селфи: какие камеры получат новые флагманы Xiaomi (фото)

Китайская компания Xiaomi готовится к выпуску новых флагманских смартфонов. Линейка ожидается в конце сентября, но в сети уже появились некоторые подробности насчет моделей Xiaomi 16 и 16 Pro. Похоже, что акцент будет сделан на камерах телефонов.

Обе модели откажутся от 32-мегапиксельной фронтальной камеры с диафрагмой f/2.0, пишет gizmochina.com. Издание напоминает, что такая камера использовалась еще в серии Xiaomi 13. Вместо нее появится новый 50-мегапиксельный сенсор с более широким углом обзора, автофокусом и поддержкой записи в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду. Это будет большой плюс для любителей селфи и видеоблогеров, отмечают эксперты.

Телефоны Xiaomi всегда славились своими камерами Фото: gizmochina.com

На задней панели обоих смартфонов, предположительно, будет установлен основной 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,3 дюйма.

Что касается модели Pro, то она, вероятно, получит расширенный динамический диапазон и датчик ToF для лучшего определения глубины резкости при портретной съемке.

Еще в новых смартфонах Xiaomi будет улучшена функция настройки изображения Leica. По мнению тестировщиков, будет интересно проверить, как новые датчики изображения и улучшенные настройки проявят себя при сравнении серии Xiaomi 16 с новыми смартфонами других китайских брендов – например, Oppo Find X9 и Vivo X300, – в сложных условиях съемки.

Вся серия Xiaomi 16 (включая и модель Pro Max), по всей видимости, будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Ранее появлялась информация, что даже базовая модель получит аккумулятор повышенной мощности – его емкость составит 7000 мАч.

Также сообщалось, что телефоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь. Речь шла о том, что китайская компания в дальнейшем откажется от сотрудничества с немецким брендом Leica и перейдет на собственные технологии обработки изображений.

