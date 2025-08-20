Солнечные панели спасут изолированный остров от энергетического кризиса: как (фото)

Остров Сикихор на Филиппинах, известный красивыми пляжами и природой, оказался в трудном положении. Сто тысяч местных жителей страдают от постоянных отключений света из-за устаревшей дизельной электростанции, неспособной удовлетворить спрос. Но есть решение — энергетическому кризису должны положить конец солнечные панели.

Вот уже 20 лет частная компания SIPCOR остается единственным поставщиком электроэнергии на острове. Но ее мощностей давно не хватает для растущих потребностей населения. Это привело к постоянным блекаутам, которые вредят местной экономике, зависимой от туризма, пишет Clean Technica.

Первый шаг к энергетической независимости уже сделан — на острове одобрен проект создания солнечной электростанции мощностью 5 МВт. Строительство будет завершено к 2026 году, в результате чего инфраструктура и качество жизни людей преобразятся. План состоит в том, чтобы сделать солнечную энергию основным источником для бытовых потребностей, а дизельные генераторы оставить в качестве резерва.

Гибридная солнечная система мощностью 3 кВт на острове Сикихор Фото: CleanTechnica

Инициатива не ограничивается одной большой солнечной фермой. Власти планируют стимулировать установку солнечных панелей на крышах жилых домов и коммерческих зданий, что позволит каждому вносить свой вклад в энергосистему. Этот подход уже успешно реализован на других островах Филиппин, где небольшие локальные проекты помогли достичь энергетической стабильности.

Надежное электроснабжение — жизненно важный ресурс для экономики острова. От него зависят курорты, работа холодильных установок для рыболовства, насосы для ферм и труд местных ремесленников. Переход на солнечную энергию не только решит проблему отключений, но и укрепит самодостаточность региона, освободив его от зависимости от единственного поставщика.

