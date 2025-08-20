Сонячні панелі врятують ізольований острів від енергетичної кризи: як (фото)

Острів Сікіхор на Філіппінах, відомий красивими пляжами і природою, опинився у скрутному становищі. Сто тисяч місцевих жителів страждають від постійних відключень світла через застарілу дизельну електростанцію, нездатну задовольнити попит. Але є рішення — енергетичній кризі мають покласти край сонячні панелі.

Ось уже 20 років приватна компанія SIPCOR залишається єдиним постачальником електроенергії на острові. Але її потужностей давно не вистачає для зростаючих потреб населення. Це призвело до постійних блекаутів, які шкодять місцевій економіці, залежній від туризму, пише Clean Technica.

Перший крок до енергетичної незалежності вже зроблено — на острові схвалено проєкт створення сонячної електростанції потужністю 5 МВт. Будівництво буде завершено до 2026 року, в результаті чого інфраструктура і якість життя людей зміняться. План полягає в тому, щоб зробити сонячну енергію основним джерелом для побутових потреб, а дизельні генератори залишити як резерв.

Гібридна сонячна система потужністю 3 кВт на острові Сікіхор Фото: CleanTechnica

Ініціатива не обмежується однією великою сонячною фермою. Влада планує стимулювати встановлення сонячних панелей на дахах житлових будинків і комерційних будівель, що дасть змогу кожному робити свій внесок в енергосистему. Цей підхід уже успішно реалізовано на інших островах Філіппін, де невеликі локальні проєкти допомогли досягти енергетичної стабільності.

Надійне електропостачання — життєво важливий ресурс для економіки острова. Від нього залежать курорти, робота холодильних установок для рибальства, насоси для ферм і праця місцевих ремісників. Перехід на сонячну енергію не тільки вирішить проблему відключень, а й зміцнить самодостатність регіону, звільнивши його від залежності від єдиного постачальника.

