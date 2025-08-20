Это изобретение прослужит на 10 лет дольше солнечных панелей: как оно перепишет историю

Большинство традиционных солнечных технологий основаны на кремнии, но другой тип солнечных элементов стал настоящим прорывом в отрасли.

К сожалению, традиционные солнечные панели не так эффективны, как ожидалось, ведь они сталкиваются со следующими недостатками:

ограниченное количество преобразуемой энергии;

нестабильность солнечного излучения из-за погодных условий и ограниченного светового дня;

высокие первоначальные затраты;

нехватка площадей;

ограниченное применение.

Однако недавно был сделан большой прорыв благодаря изобретению, которое решает большинство проблем солнечной энергетики. Перовскитные элементы — альтернатива кремнию. Но у них есть недостатки в виде быстрая деградации и возможности утечки йода. Новый перовскитный солнечный элемент призван решить все проблемы, пишет СМИ.

Исследователи добавили наночастицы оксида алюминия в перовскитные элементы в процессе производства, и результаты удивили. Согласно результатам испытаний, в условиях экстремальной жары и влажности элементы сохраняли высокую производительность в течение 2-х месяцев. Добавление наночастиц оксида алюминия также предотвратило утечку йода и сделало структуру более однородной и проводящей. А еще добавление наночастиц оксида алюминия увеличило срок службы перовскитных элементов до 1530 часов. Это в 10 раз превышает срок службы необработанных элементов.

Этот прорыв в стабильности и производительности перовскитных ячеек может открыть новые возможности благодаря их интеграции в качестве основного энергетического решения. Такие ячейки также открывают более широкие возможности применения благодаря своей экономической эффективности и гибкой структуре, которую можно печатать для зарядки на ходу. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Nature, ученые изучают возможность использования перовскитных солнечных покрытий для теплиц.

