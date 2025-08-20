Цей винахід прослужить на 10 років довше за сонячні панелі: як він перепише історію

Більшість традиційних сонячних технологій засновані на кремнії, але інший тип сонячних елементів став справжнім проривом у галузі.

На жаль, традиційні сонячні панелі не такі ефективні, як очікувалося, адже вони стикаються з такими недоліками:

обмежена кількість перетворюваної енергії;

нестабільність сонячного випромінювання через погодні умови та обмежений світловий день;

високі початкові витрати;

брак площ;

обмежене застосування.

Однак нещодавно було зроблено великий прорив завдяки винаходу, який вирішує більшість проблем сонячної енергетики. Перовскітні елементи — альтернатива кремнію. Але у них є недоліки у вигляді швидкої деградації та можливості витоку йоду. Новий перовскітний сонячний елемент покликаний вирішити всі проблеми, пише ЗМІ.

Дослідники додали наночастинки оксиду алюмінію в перовскітні елементи в процесі виробництва, і результати здивували. Згідно з результатами випробувань, в умовах екстремальної спеки та вологості елементи зберігали високу продуктивність протягом 2-х місяців. Додавання наночастинок оксиду алюмінію також запобігло витоку йоду і зробило структуру більш однорідною і провідною. А ще додавання наночастинок оксиду алюмінію збільшило термін служби перовскітних елементів до 1530 годин. Це в 10 разів перевищує термін служби необроблених елементів.

Цей прорив у стабільності та продуктивності перовскітних комірок може відкрити нові можливості завдяки їхній інтеграції як основного енергетичного рішення. Такі комірки також відкривають ширші можливості застосування завдяки своїй економічній ефективності та гнучкій структурі, яку можна друкувати для зарядки на ходу. Згідно з недавнім дослідженням, опублікованим у журналі Nature, вчені вивчають можливість використання перовскітних сонячних покриттів для теплиць.

Раніше ми повідомляли, що чому Китай збирається "позбутися" сонячних панелей. Міністерство промисловості КНР провело зустріч із представниками сонячної енергетики країни, закликаючи їх посилити регуляторні заходи, зменшити надлишкові потужності та пом'якшити надмірну конкуренцію.