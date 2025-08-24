Емкая батарея в тончайшем корпусе: чем удивляет передовая раскладушка Honor (фото)

Honor Magic V5 — складной смартфон, бросающий вызов законам физики. Новинка сочетает в себе рекордно тонкий корпус, флагманский чипсет и ёмкую батарею. На фоне этого конкуренты вроде Samsung смотрятся в роли догоняющих. Но есть ли недостатки?

Впечатлениями о новом складном флагмане Honor поделились эксперты издания Gizchina. Главная фишка Magic V5 — его толщина. В разложенном виде она составляет всего 4,4 мм, а в сложенном — 8,8 мм. Это делает его тоньше некоторых обычных флагманов, включая iPhone 16 Pro Max. Ряд передовых технологий сделали этот прорыв возможным, не жертвуя емкостью аккумулятора.

Смартфон оснащается батареей на 5820 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки (66 Вт) и беспроводной (55 Вт). Это больше, чем в Galaxy Z Fold7 (4400 мАч), который по габаритам слегка крупнее. Все дело в кремниево-углеродной АКБ — особый тип элементов питания, набирающий популярность среди китайских брендов. Такие решения при высокой емкости занимают мало места в корпусе, при этом обеспечивая повышенную устойчивость к морозу.

Несмотря на тонкий корпус, камера у Magic V5 прилично выпирает Фото: Tech Advisor

Из очевидных минусов смартфона отметили выпирающий блок камер. Увы, флагманские фотосенсоры нельзя уместить в столь тонкий корпус, поэтому островок в форме "шайбы" здесь оказался необходим. Заявление о рекордной тонкости, конечно, игнорирует данный нюанс, ведь замеры приводятся только для остальной части устройства, не считая выступ. Все же качество съемки того стоит — тройная камера выдает детализированные кадры в различных условиях.

В целом, согласно впечатлениям журналистов, Honor Magic V5 — один из самых сбалансированных и инновационных складных смартфонов на рынке в 2025 году.

Раньше мы рассказывали, как Honor Magic V5 установил мировой рекорд Гиннеса, выдержав на себе холодильник весом в 104 кг. Шарнир аппарата оказался весьма стойким к серьезным нагрузкам.