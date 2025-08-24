Ємна батарея в найтоншому корпусі: чим дивує передова розкладачка Honor (фото)

Honor Magic V5 — складаний смартфон, що кидає виклик законам фізики. Новинка поєднує в собі рекордно тонкий корпус, флагманський чипсет і ємну батарею. На тлі цього конкуренти на кшталт Samsung виглядають у ролі наздоганяючих. Але чи є недоліки?

Related video

Враженнями про новий складаний флагман Honor поділилися експерти видання Gizchina. Головна фішка Magic V5 — його товщина. У розкладеному вигляді вона становить лише 4,4 мм, а в складеному — 8,8 мм. Це робить його тоншим за деякі звичайні флагмани, включно з iPhone 16 Pro Max. Низка передових технологій зробили цей прорив можливим, не жертвуючи ємністю акумулятора.

Смартфон оснащується батареєю на 5820 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки (66 Вт) і бездротової (55 Вт). Це більше, ніж у Galaxy Z Fold7 (4400 мАгод), який за габаритами злегка більший. Уся справа в кремнієво-вуглецевій АКБ — особливий тип елементів живлення, що набирає популярності серед китайських брендів. Такі рішення при високій ємності займають мало місця в корпусі, при цьому забезпечуючи підвищену стійкість до морозу.

Незважаючи на тонкий корпус, камера у Magic V5 пристойно випирає Фото: Tech Advisor

З очевидних мінусів смартфона відзначили блок камер, що випирає. На жаль, флагманські фотосенсори не можна вмістити в настільки тонкий корпус, тому острівець у формі "шайби" тут виявився необхідним. Заява про рекордну тонкість, звісно, ігнорує цей нюанс, адже виміри наводяться тільки для іншої частини пристрою, не рахуючи виступ. Все ж якість зйомки того варта — потрійна камера видає деталізовані кадри в різних умовах.

Загалом, згідно з враженнями журналістів, Honor Magic V5 — один із найбільш збалансованих та інноваційних складних смартфонів на ринку в 2025 році.

Раніше ми розповідали, як Honor Magic V5 встановив світовий рекорд Гіннеса, витримавши на собі холодильник вагою 104 кг. Шарнір апарата виявився вельми стійким до серйозних навантажень.