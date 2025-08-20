Солнечные панели и ветряки станут главным источником энергии к 2026 году: почему

Возобновляемая энергия способна стать основным источником электричества в мире уже к 2026 году, прогнозируют аналитики. Этот исторический сдвиг произойдет благодаря стремительному развитию солнечной и ветровой генерации, которые покроют более 90% глобального спроса.

Related video

Согласно свежему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мир стоит на пороге глубоких перемен в отрасли энергетики. Солнечные электростанции и ветрогенераторы станут главным приоритетом, отодвинув уголь на второй план впервые за столетие, пишет Clean Technica.

По данным МЭА, уже к 2026 году на долю возобновляемых источников будет приходиться 36% всей мировой выработки электроэнергии, в то время как доля угля упадет до 32%. Драйвер этого процесса — взрывной рост солнечной и ветровой энергетики: их суммарная доля в мировом энергобалансе вырастет с 1% в 2005 году до почти 20% в 2026-м.

Угольная промышленность начнет снижать обороты в первую очередь за счет сокращения в Китае и некоторых странах ЕС. При этом другие "чистые" источники, такие как атомная энергетика и гидроэлектростанции, тоже продемонстрируют рост, достигнув рекордных показателей к следующему году.

Самое примечательное, что эта трансформация происходит на фоне ускоренного роста спроса на электроэнергию во всем мире. Этому способствует немало факторов: расширение производств, электрификация транспорта и отопления, а также растущее число дата-центров и кондиционеров. Тот факт, что солнце и ветер способны покрыть почти весь этот новый спрос, говорит о необратимости энергетического перехода в будущем.

Ранее Фокус писал про новое открытие, способное перезапустить солнечные панели. Ячейки, изготовленные из переработанного стекла, по своим характеристикам не уступают совершенно новым панелям. К такому выводу пришли американские исследователи.