Сонячні панелі та вітряки стануть головним джерелом енергії до 2026 року: чому

Відновлювана енергія здатна стати основним джерелом електрики у світі вже до 2026 року, прогнозують аналітики. Це історичне зрушення відбудеться завдяки стрімкому розвитку сонячної та вітрової генерації, які покриють понад 90% глобального попиту.

Згідно зі свіжим прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), світ стоїть на порозі глибоких змін у галузі енергетики. Сонячні електростанції та вітрогенератори стануть головним пріоритетом, відсунувши вугілля на другий план уперше за століття, пише Clean Technica.

За даними МЕА, вже до 2026 року на частку поновлюваних джерел припадатиме 36% усього світового вироблення електроенергії, тоді як частка вугілля впаде до 32%. Драйвер цього процесу — вибухове зростання сонячної та вітрової енергетики: їхня сумарна частка у світовому енергобалансі зросте з 1% у 2005 році до майже 20% у 2026-му.

Вугільна промисловість почне знижувати оберти насамперед за рахунок скорочення в Китаї та деяких країнах ЄС. Водночас інші "чисті" джерела, як-от атомна енергетика і гідроелектростанції, теж продемонструють зростання, досягнувши рекордних показників до наступного року.

Найцікавіше, що ця трансформація відбувається на тлі прискореного зростання попиту на електроенергію в усьому світі. Цьому сприяє чимало чинників: розширення виробництв, електрифікація транспорту та опалення, а також зростаюча кількість дата-центрів і кондиціонерів. Той факт, що сонце і вітер здатні покрити майже весь цей новий попит, говорить про незворотність енергетичного переходу в майбутньому.

