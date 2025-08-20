Искусственный интеллект (ИИ) Google неожиданно порекомендовал пользователю сделать то, что он только что сделал — "погуглить" свой запрос.

Пользователь пытался найти "шведский стол поблизости", однако вместо того, чтобы предоставить список ближайших заведений питания, обзор ИИ от Google дал ему абсурдный совет. Соответствующий скриншот был опубликован в Reddit.

"Чтобы найти ресторан со шведским столом поблизости, вы можете воспользоваться онлайн-поисковыми системами, такими как Google или Yelp, указав "ресторан со шведским столом поблизости", — написал искусственный интеллект.

Ряд комментаторов подтвердили, что обзор ИИ от Google иногда работает странно. Некоторые из них отметили, что считают эту функцию лишней, отдавая предпочтение обычной поисковой системе.

"Искусственный интеллект Google разговаривает со мной так, будто я очень тупой пятилетний ребенок, к тому же часто ошибаюсь. Я прокручиваю вниз, когда осуществляю поиск, чтобы не читать его бессмысленный и снисходительный ответ, о котором я даже не просил", — говорится в одном из комментариев.

"Буквально самая нелепая вещь, которую когда-либо делала Google", — отметил другой комментатор.

"Искусственный интеллект стал настолько похож на человека, что начал лениться", — добавил еще один пользователь.

При этом часть аудитории встала на защиту ИИ от Google, посоветовав автору публикации научиться правильно использовать ключевые слова и термины. Несколько человек также отметили, что стараются каждый раз оценивать обзоры искусственного интеллекта, нажимая "большой палец вверх" или "большой палец вниз".

Напомним, система автоматической транскрибации YouTube на основе ИИ некорректно передала слова президента США Дональда Трампа на встрече президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Фокус также сообщал, что бывшая студентка Массачусетского технологического института в США решила бросить учебу, потому что боялась, что сверхмощный искусственный интеллект полностью уничтожит человечество.