Штучний інтелект (ШІ) Google несподівано порекомендував користувачеві зробити те, що він щойно зробив – «погуглити» свій запит.

Користувач намагався знайти "шведський стіл поблизу", однак замість того, щоб надати список найближчих закладів харчування, огляд ШІ від Google дав йому абсурдну пораду. Відповідний скріншот був опублікований в Reddit.

"Щоб знайти ресторан із шведським столом поблизу, ви можете скористатися онлайн-пошуковими системами, такими як Google або Yelp, вказавши "ресторан із шведським столом поблизу", — написав штучний інтелект.

ШІ від Google порадив скористатися пошуком Google

Низка коментаторів підтвердили, що огляд ШІ від Google іноді працює дивно. Деякі з них зазначили, що вважають цю функцію зайвою, віддаючи перевагу звичайній пошуковій системі.

"Штучний інтелект Google розмовляє зі мною так, ніби я дуже тупа п'ятирічна дитина, до того ж часто помиляюся. Я прокручую вниз, коли здійснюю пошук, щоб не читати його безглузду та поблажливу відповідь, про яку я навіть не просив", — йдеться в одному з коментарів.

"Буквально найбезглуздіша річ, яку коли-небудь робила Google", — зазначив інший коментатор.

"Штучний інтелект став настільки схожим на людину, що почав лінуватися", — додав ще один користувач.

При цьому частина аудиторії стала на захист ШІ від Google, порадивши автору публікації навчитися правильно використовувати ключові слова та терміни. Кілька людей також зазначили, що стараються щоразу оцінювати огляди штучного інтелекту, натискаючи "великий палець вгору" або "великий палець вниз".

Нагадаємо, система автоматичної транскрибації YouTube на основі ШІ некоректно передала слова президента США Дональда Трампа на зустрічі президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Фокус також повідомляв, що колишня студентка Массачусетського технологічного інституту в США вирішила покинути навчання, бо боялася, що надпотужний штучний інтелект повністю знищить людство.