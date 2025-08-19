ШІ несподівано "набрехав" про слова Трампа на зустрічі з Зеленським: що він сказав (відео)

Система автоматичної транскрибації та перекладу YouTube некоректно передала слова президента США Дональда Трампа на зустрічі президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Коли Дональд Трамп говорив про канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, штучний інтелект (ШІ) раптом вирішив, що йдеться "канцлера Меркель". Причину цього розкрив журнал Forbes.

ШІ неправильно транскрибував слова Трампа

Як зазначають у виданні, навіть передові системи на основі ШІ плутають вчорашню правду із сьогоднішньою реальністю. Це стається через деякі особливості їхнього "мислення".

Транскрибація за допомогою ШІ відбувається за такою схемою:

аудіо розбивається на дуже короткі фрагменти та перетворюється на числові дані;

мовна модель передбачає найімовірніше слово, яке відповідає як звучанню, так і контексту;

система передбачає наступне слово в стенограмі.

З цього слідує, що ШІ-модель не розуміє слів, а просто розраховує ймовірності. Саме тому система автоматичної транскрибації YouTube неправильно відобразила слова американського президента.

Оскільки протягом 16 років "канцлер Німеччини" майже завжди означало Ангелу Меркель, то словосполучення "канцлер Меркель" було вплетено в величезну кількість даних для навчання ШІ. Тож, коли модель почула слово "Мерц", яке акустично близько до "Меркель", але набагато рідше зустрічається, вона віддала перевагу більш знайомому продовженню.

"Ключова прогалина: моделі транскрибації на основі штучного інтелекту не перевіряють факти. Вони не зупиняються і не думають: "Меркель більше не канцлер, тож це, мабуть, неправильно". Вони не отримують доступ до графіків знань у реальному часі та не перевіряють реальність. Вони просто генерують найімовірнішу послідовність слів на основі історичних даних", — пояснили експерти видання.

