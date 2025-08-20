Новый DeepSeek V3.1 из Китая столкнули с ChatGPT: какой ИИ оказался лучше и почему

19 августа китайский стартап DeepSeek выпустил новую версию одноименной модели искусственного интеллекта V3.1, которая бросает вызов западным конкурентам благодаря своей мощности и дешевизне.В Китае выпустили новую версию ИИ DeepSeek V3.1: почему он оказался гораздо лучше ChatGPT

Компания из Ханчжоу, поддерживаемая High-Flyer Capital Management, без лишнего шума загрузила DeepSeek V3.1 на онлайн-платформу Hugging Face, где содержится библиотека ИИ-моделей и собралось сообщество специалистов в этой отрасли. Предварительные тесты показали, что не уступает ChatGPT 5 от OpenAI и Claude Opus от Anthropic. Подробности сообщает издание Venturebeat.

DeepSeek против ChatGPT и Claude: какой ИИ лучше

Лицензия с открытым исходным кодом обеспечивает глобальный доступ к ней, поэтому DeepSeek V3.1 быстро завоевала популярность. Модель набрала 71,6% баллов в престижном тесте кодирования Aider, зарекомендовав себя как одна из самых производительных моделей на рынке.

"На 1% лучше, чем Claude Opus 4, при этом в 68 раз дешевле", — прокомментировал исследователь искусственного интеллекта Эндрю Кристиансон в соцсети X.

DeepSeek V3.1, стоимостью около 1,01 доллара США за полную задачу кодирования, обеспечивает результаты, сопоставимые с системами стоимостью почти 70 долларов США за эквивалентную рабочую нагрузку. Для корпоративных пользователей, которым нужны услуги ИИ тысячи раз в день, такая разница позволит сэкономить миллионы долларов.

Аманда Касвелл из Tom's Guide провела ряд тестов, сравнив ChatGPT-5 и DeepSeek V3.1. По итогам девяти задач она отдала пальму первенства DeepSeek за пошаговые объяснения, реалистичное планирование и основательный подход.

На его фоне ChatGPT дает однообразные и поверхностные ответы. При этом ChatGPT-5 доказал свое преимущество в областях, требующих внимания к деталям, плавности речи и понимания культуры, где естественность так же важна, как правильные ответы.

Новый DeepSeek представляет собой систему с 685 миллиардами параметрами. В отличие от предыдущих версий, V3.1 органично объединяет функции чата, рассуждений и программирования в единую, целостную модель.

Она обрабатывает до 128 000 токенов контекста, что примерно эквивалентно объему книги объемом 400 страниц, обеспечивая при этом скорость отклика, значительно превосходящую более медленные решения, основанные на логическом анализе. Модель поддерживает различные форматы точности, от стандартного BF16 до экспериментального FP8, что позволяет разработчикам оптимизировать производительность с учетом конкретных аппаратных ограничений.

Китай против Запада

Как обратили внимание аналитики, хорошо DeepSeek рассчитала время, выпустив версии 3.1 всего через несколько недель после того, как OpenAI представила GPT-5, а Anthropic — Claude 4. Сравнявшись с ними по производительности и сохранив при этом открытый исходный код, китайский ИИ бросил вызов западным бизнесс-моделям, что может иметь далекоидущие стратегические последствия.

В то время как американские компании строго контролируют свои самые передовые системы, требуя дорогостоящего доступа к API и накладывая ограничения на использование, DeepSeek предоставляет аналогичные возможности для бесплатной загрузки, модификации и развертывания в любой точке мира.

Ранее писали, что DeepSeek столкнулся с проблемами из-за китайских чипов. Власти Китая поощряли компанию использовать Ascend от Huawei вместо американских аналогов от Nvidia, но тренировка модели ИИ провалилась.

В мае стало известно, что Китай превратил ИИ DeepSeek в военного командира. Он смоделировал 10 000 потенциальных ситуаций на поле боя всего за 48 секунд. По словам ученых, у людей на это ушло бы около 48 часов.