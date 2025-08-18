Китай "поломал" искусственный интеллект DeepSeek чипами собственного производства: что произошло

Китайская компания DeepSeek отложила выпуск своей новой модели искусственного интеллекта (ИИ) после того, как не смогла обучить ее с помощью отечественных чипов Huawei.

Related video

Власти КНР поощряли DeepSeek использовать процессоры Ascend от Huawei вместо американских Nvidia, однако китайский стартап столкнулся с техническими проблемами при обучении ИИ, пишет Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

По словам двух источников, Huawei направила команду инженеров в офис DeepSeek, чтобы помочь компании использовать свой чип для разработки новой модели ИИ — R2. Однако, несмотря на присутствие команды на месте, DeepSeek не смогла провести успешную тренировку с использованием чипа Ascend.

Отраслевые эксперты отмечают, что китайские чипы имеют проблемы со стабильностью, медленнее межчиповое соединение и хуже программное обеспечение по сравнению с продуктами Nvidia. Эти проблемы стали причиной отложения запуска модели. Еще одна упомянутая причина — более долгая, чем ожидалось, маркировка данных для обновленного ИИ.

Источники также отметили, что основатель DeepSeek Лян Вэньфэн был недоволен прогрессом R2 и настаивал на том, чтобы потратить больше времени на создание усовершенствованной модели, которая сможет поддерживать лидерство компании в области искусственного интеллекта.

В свою очередь Ритвик Гупта, исследователь искусственного интеллекта из Калифорнийского университета в Беркли, считает, что хотя Huawei сталкивается с проблемами в использовании Ascend для обучения ИИ, в конце концов китайский производитель эволюционирует.

Важно

"Могу не дожить": студентка бросила учебу из-за страха, что ИИ уничтожит человечество

"То, что мы сегодня не видим ведущих моделей, обученных на Huawei, не означает, что этого не произойдет в будущем. Это вопрос времени", — сказал Гупта

В издании отметили, что Nvidia сегодня находится в центре геополитической битвы между Пекином и Вашингтоном. Однако недавно компания согласилась предоставить правительству США долю своих доходов в Китае, чтобы возобновить продажу своих чипов этой стране.

"Отказ от целых рынков и разработчиков только навредит американской экономической и национальной безопасности", — отметил представитель Nvidia.

Напомним, власти США тайно разместили устройства для отслеживания местонахождения в партиях передовых чипов, которые имеют высокий риск незаконного перенаправления в Китай.