США тайно встроили "жучки" в некоторые ИИ-чипы: о каких партиях идет речь, — Reuters

Власти США тайно разместили устройства для отслеживания местонахождения в партиях передовых чипов, которые имеют высокий риск незаконной переправки в Китай.

Решение Вашингтона направлено на выявление чипов ИИ, поставки которых нарушают экспортные ограничения США. Оно относится только к отдельным расследуемым поставкам, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, в последние годы трекеры использовали для борьбы с незаконной утечкой полупроводников. Ожидается, что они помогут открыть дела против лиц и компаний, которые получают прибыль от нарушения американского экспортного контроля

Пять человек, связанных с цепочкой поставок серверов с ИИ, сообщили изданию, что трекеры использовались в поставках серверов от таких производителей, как Dell и Super Micro, к которым относятся чипы от Nvidia и AMD. Они отметили, что трекеры обычно скрыты в упаковке серверов.

Два человека отметили, что им известно о партии серверов Dell с чипами Nvidia содержала как большие трекеры на транспортных коробках, а также о меньших устройствах для отслеживания, спрятанных внутри упаковок и даже в самих серверах.

Третий информатор рассказал, что видел фото и видео трекеров, которые перепродавцы микросхем удаляли из серверов Dell и Super Micro. По его словам, некоторые из больших трекеров были примерно размером со смартфон.

По словам одного источника, агенты по контролю за экспортом США иногда устанавливают трекеры после получения административного одобрения. В других случаях они просят судью выдавать ордер, разрешающий использование устройства. Наличие ордера упрощает использование полученных данных в уголовных делах.

В свою очередь Люди, причастные к перенаправлению экспортно-контролируемых поставок чипов и серверов в Китай, сообщили, что им было известно об этих устройствах. Двое китайских реселлеров чипов, подлежащих экспортным ограничениям, признались, что они регулярно проверяют партии серверов чипов ИИ на наличие трекеров.

