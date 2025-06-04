США безнадежно проиграли Китаю: все дело в одном маленьком, но мощном, чипе

Xiaomi официально вступила в гонку высокопроизводительных чипов, выпустив Xring O1 собственной разработки. Созданный на основе 3-нм процесса второго поколения, он вмещает 19 млрд транзисторов в кристалл площадью 109 кв. мм и обеспечивает работу новых гаджетов Xiaomi. Так что в нем такого особенного?

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Об этом пишет gizmochina.com.

Ранее компания Xiaomi (Китай) полагалась на Qualcomm и MediaTek, когда речь заходила о мобильных процессорах. Но потратив 1,87 млрд долларов и 4 года на разработки, она получила собственный чип — Xring O1. Теперь Xiaomi стала четвертой компанией в мире, которая массово производит процессор для смартфонов собственного производства.

Для компании, которая теперь продает все, от смартфонов до электромобилей, контроль над кремнием открывает уровень оптимизации. В мире, где геополитическая напряженность может внезапно разорвать цепочки поставок, Xring O1 может гарантировать независимость. И даже американские санкции не смогли остановить китайских разработчиков. Конечно, этот процессор не обойдет A18 Pro от Apple по всем показателям, но ему это и не нужно. Тот факт, что он есть, работает и поставляется в Китае, является достаточной победой, считают авторы материала.

Не ребрендинг, а дизайн с нуля

Xring O1 — это действительно самостоятельно разработанный дизайн процессора. После удаления памяти POP кристалл чипа показал уникальную внутреннюю компоновку и небольшой логотип Xiaomi, выгравированный в углу металлического слоя. Этот чип совсем не похож на A18 Pro от Apple, Snapdragon 8 Elite от Qualcomm или Dimensity 9400 от MediaTek, подтвердив, что никакого ребрендинга не было.

Высокопроизводительная архитектура

Xring O1 оснащен 10-ядерным процессором в конфигурации с четырьмя кластерами. В состав входят два сверхбольших ядра Cortex-X925 с тактовой частотой 3,9 ГГц, четыре производительных ядра Cortex-A725 с тактовой частотой 3,4 ГГц, два эффективных ядра Cortex-A725 с частотой 1,9 ГГц и два сверхэффективных ядра Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц.

Чип также включает 16-ядерный графический процессор Immortalis-G925 и 6-ядерный нейронный процессор, обеспечивающий до 44 TOPS вычислительной мощности ИИ. Он поддерживает оперативную память LPDDR5T, хранилище UFS 4.1, Wi-Fi 7 и USB 3.2 Gen 2. Xiaomi утверждает, что чип набирает более 3 млн баллов в AnTuTu.

Смартфон Xiaomi 15S Pro с чипом Xring O1 Фото: allround-pc.com

Производительность на уровне с Apple A18 Pro

Сравнения показателей обоих чипов показывают, что Xring O1 соответствует Apple A18 Pro в одноядерных и многоядерных тестах. Однако компания Xiaomi заявила о том, что не рассчитывает превзойти Apple, но текущая производительность уже превосходит ожидания, особенно при легких и средних рабочих нагрузках.

В компании подчеркнули, что энергопотребление графического процессора на 35% ниже, чем у флагманского чипа Apple. Чипсет включает динамическое планирование производительности и усовершенствованную систему охлаждения для поддержания эффективности при выполнении тяжелых задач.

Стратегический шаг для будущего Xiaomi

Компания намерена инвестировать 7 млрд долларов в течение следующих десяти лет. Она планирует углубить свое присутствие в полупроводниковой сфере, используя чипы в качестве ядра для будущих продуктов для смартфонов, планшетов, носимых устройств, устройств интернета вещей и электромобилей.

Xring O1 использует собственный прикладной процессор в паре со сторонним модемом, что является стратегическим выбором из-за сложности и высоких патентных барьеров в разработке модемов. Xiaomi заявляет, что эта гибридная конфигурация позволяет сократить время выхода на рынок, сохраняя при этом сосредоточенность разработки на ядре производительности.

Сценарии использования и влияние на рынок

Xiaomi 15S Pro и Pad 7 Ultra — первые два устройства, использующие Xring O1. Оба продукта нацелены на премиальный рынок и демонстрируют потенциал чипа с такими функциями, как семантический ИИ, обработка изображений с помощью оптики Leica, передовые системы охлаждения и увеличенное время автономной работы.

На данный момент Xiaomi не планирует полностью заменять сторонних поставщиков SoC. MediaTek и Qualcomm продолжают доминировать в ее основных и флагманских линейках, а Xiaomi поставит миллионы устройств на базе своих чипов в 2024 году. Компания рассматривает Xring O1 как инструмент проверки своих полупроводниковых амбиций, а не как немедленную крупномасштабную замену.

Ранее мы писали про смартфоны Xiaomi, которым пора на свалку. Скоро состоится выпуск Android 16. К сожалению, некоторые устройства Xiaomi, Redmi и Poco не будут обновлены, поскольку они уже достигли конца своего жизненного цикла с точки зрения обновлений ОС.