США безнадійно програли Китаю: уся справа в одному маленькому, але потужному, чипі

Xiaomi офіційно вступила в гонку високопродуктивних чипів, випустивши Xring O1 власної розробки. Створений на основі 3-нм процесу другого покоління, він вміщує 19 млрд транзисторів у кристал площею 109 кв. мм і забезпечує роботу нових гаджетів Xiaomi. То що в ньому такого особливого?

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Про це пише gizmochina.com.

Раніше компанія Xiaomi (Китай) покладалася на Qualcomm і MediaTek, коли мова заходила про мобільні процесори. Але витративши 1,87 млрд доларів і 4 роки на розробки, вона отримала власний чип — Xring O1. Тепер Xiaomi стала четвертою компанією у світі, яка масово виробляє процесор для смартфонів власного виробництва.

Для компанії, яка тепер продає все, від смартфонів до електромобілів, контроль над кремнієм відкриває рівень оптимізації. У світі, де геополітична напруженість може раптово розірвати ланцюжки поставок, Xring O1 може гарантувати незалежність. Та навіть американські санкції не змогли спинити китайських розробників. Звичайно, цей процесор не обійде A18 Pro від Apple за всіма показниками, але йому це і не потрібно. Той факт, що він є, працює і постачається в Китаї, є достатньою перемогою, вважають автори матеріалу.

Не ребрендинг, а дизайн з нуля

Xring O1 — це дійсно самостійно розроблений дизайн процесора. Після видалення пам'яті POP кристал чипа показав унікальне внутрішнє компонування і невеликий логотип Xiaomi, вигравіруваний у кутку металевого шару. Цей чип зовсім не схожий на A18 Pro від Apple, Snapdragon 8 Elite від Qualcomm або Dimensity 9400 від MediaTek, підтвердивши, що ніякого ребрендингу не було.

Високопродуктивна архітектура

Xring O1 оснащений 10-ядерним процесором у конфігурації з чотирма кластерами. До складу входять два надвеликих ядра Cortex-X925 з тактовою частотою 3,9 ГГц, чотири продуктивні ядра Cortex-A725 з тактовою частотою 3,4 ГГц, два ефективні ядра Cortex-A725 з частотою 1,9 ГГц і два надефективні ядра Cortex-A520 з частотою 1,8 ГГц.

Чип також включає 16-ядерний графічний процесор Immortalis-G925 і 6-ядерний нейронний процесор, що забезпечує до 44 TOPS обчислювальної потужності ШІ. Він підтримує оперативну пам'ять LPDDR5T, сховище UFS 4.1, Wi-Fi 7 і USB 3.2 Gen 2. Xiaomi стверджує, що чип набирає понад 3 млн балів в AnTuTu.

Смартфон Xiaomi 15S Pro з чипом Xring O1 Фото: allround-pc.com

Продуктивність на рівні з Apple A18 Pro

Порівняння показників обох чипів показують, що Xring O1 відповідає Apple A18 Pro в одноядерних і багатоядерних тестах. Однак компанія Xiaomi заявила про те, що не розраховує перевершити Apple, але поточна продуктивність вже перевершує очікування, особливо при легких і середніх робочих навантаженнях.

У компанії підкреслили, що енергоспоживання графічного процесора на 35% нижче, ніж у флагманського чипа Apple. Чипсет включає динамічне планування продуктивності та вдосконалену систему охолодження для підтримки ефективності при виконанні важких завдань.

Стратегічний крок для майбутнього Xiaomi

Компанія має намір інвестувати 7 млрд доларів протягом наступних десяти років. Вона планує поглибити свою присутність у напівпровідниковій сфері, використовуючи чіпи як ядро для майбутніх продуктів для смартфонів, планшетів, переносних пристроїв, пристроїв інтернету речей і електромобілів.

Xring O1 використовує власний прикладний процесор у парі зі стороннім модемом, що є стратегічним вибором через складність і високі патентні бар'єри в розробці модемів. Xiaomi заявляє, що ця гібридна конфігурація дає змогу скоротити час виходу на ринок, зберігаючи при цьому зосередженість розробки на ядрі продуктивності.

Сценарії використання та вплив на ринок

Xiaomi 15S Pro і Pad 7 Ultra — перші два пристрої, що використовують Xring O1. Обидва продукти націлені на преміальний ринок і демонструють потенціал чипа з такими функціями, як семантичний ШІ, обробка зображень за допомогою оптики Leica, передові системи охолодження і збільшений час автономної роботи.

Наразі Xiaomi не планує повністю замінювати сторонніх постачальників SoC. MediaTek і Qualcomm продовжують домінувати в її основних і флагманських лінійках, а Xiaomi поставить мільйони пристроїв на базі своїх чипів у 2024 році. Компанія розглядає Xring O1 як інструмент перевірки своїх напівпровідникових амбіцій, а не як негайну великомасштабну заміну.

Раніше ми писали про смартфони Xiaomi, яким пора на звалище. Скоро відбудеться випуск Android 16. На жаль, деякі пристрої Xiaomi, Redmi і Poco не будуть оновлені, оскільки вони вже досягли кінця свого життєвого циклу з точки зору оновлень ОС.