США таємно вбудували "жучки" в деякі ШІ-чипи: про які партії йдеться, – Reuters

Влада США таємно розмістила пристрої для відстеження місцезнаходження у партіях передових чіпів, які мають високий ризик незаконного перенаправлення до Китаю.

Рішення Вашингтону спрямоване на виявлення чипів ШІ, поставки яких порушують експортні обмеження США. Воно стосується лише до окремих поставок, що розслідуються, пише Reuters з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовників видання, в останні роки трекери використовували для боротьби з незаконним витоком напівпровідників. Очікується, що вони допоможуть відкрити справи проти осіб та компаній, які отримують прибуток від порушення американського експортного контролю

П’ятеро людей, пов’язаних з ланцюжком поставок серверів зі ШІ, повідомили виданню, що трекери використовувались у поставках серверів від таких виробників, як Dell та Super Micro, до яких належать чипи від Nvidia та AMD. Вони зазначили, що трекери зазвичай приховані в упаковці серверів.

Двоє людей зазначили, що їм відомо про партію серверів Dell з чіпами Nvidia містила як великі трекери на транспортних коробках, а також про менші пристрої для відстеження, заховані всередині упаковок і навіть у самих серверах.

Третій інформатор розповів, що бачив фото та відео трекерів, які перепродавці мікросхем видаляли з серверів Dell та Super Micro. За його словами, деякі з більших трекерів були приблизно розміром зі смартфон.

За словами одного джерела, агенти з контролю за експортом США іноді встановлюють трекери після отримання адміністративного схвалення. В інших випадках вони просять суддю видавати ордер, що дозволяє використання пристрою. Наявність ордеру спрощує використання отриманих даних у кримінальних справах.

Своєю чергою Люди, причетні до перенаправлення експортно-контрольованих поставок чипів та серверів в Китай, повідомили, що їм було відомо про ці пристрої. Двоє китайських реселлерів чипів, які підлягають експортним обмеженням, зізнались, що вони регулярно перевіряють партії серверів чіпів ШІ на наявність трекерів.

