Китай "поламав" штучний інтелект DeepSeek чипами власного виробництва: що сталося

Китайська компанія DeepSeek відклала випуск своєї нової моделі штучного інтелекту (ШІ) після того, як не змогла навчити її за допомогою вітчизняних чипів Huawei.

Влада КНР заохочувала DeepSeek використовувати процесори Ascend від Huawei замість американських Nvidia, однак китайський стартап зіткнувся з технічними проблемами під час навчання ШІ, пише Financial Times з посиланням на трьох осіб, знайомих з цим питанням.

За словами двох джерел, Huawei направила команду інженерів до офісу DeepSeek, щоб допомогти компанії використовувати свій чип для розробки нової моделі ШІ – R2. Однак, попри присутність команди на місці, DeepSeek не змогла провести успішне тренування з використанням чипа Ascend.

Галузеві експерти зазначають, що китайські чипи мають проблеми зі стабільністю, повільніше міжчипове з'єднання та гірше програмне забезпечення порівняно з продуктами Nvidia. Ці проблеми стали причиною відкладення запуску моделі. Ще одна згадана причина — довше, ніж очікувалося, маркування даних для оновленого ШІ.

Джерела також зазначили, що засновник DeepSeek Лян Веньфен був незадоволений прогресом R2 і наполягав на тому, щоб витратити більше часу на створення вдосконаленої моделі, яка зможе підтримувати лідерство компанії в галузі штучного інтелекту.

Своєю чергою Рітвік Гупта, дослідник штучного інтелекту з Каліфорнійського університету в Берклі, вважає, що хоча Huawei стикається з проблемами у використанні Ascend для навчання ШІ, зрештою китайський виробник еволюціонує.

"Те, що ми сьогодні не бачимо провідних моделей, навчених на Huawei, не означає, що цього не станеться в майбутньому. Це питання часу", — сказав Гупта

У виданні наголосили, що Nvidia сьогодні перебуває в центрі геополітичної битви між Пекіном і Вашингтоном. Проте нещодавно компанія погодилася надати уряду США частку своїх доходів у Китаї, щоб відновити продаж своїх чіпів цій країні.

"Відмова від цілих ринків і розробників лише зашкодить американській економічній та національній безпеці", — зазначив представник Nvidia.

Нагадаємо, влада США таємно розмістила пристрої для відстеження місцезнаходження у партіях передових чіпів, які мають високий ризик незаконного перенаправлення до Китаю.