Samsung, подвинься: складной смартфон Google получил уникальную "фишку"

Google представила Pixel 10 Pro Fold. Впервые в истории серии складной флагман получил полноценную защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Эта важная особенность решает одну из главных проблем таких устройств и оставляет конкурентов вроде Samsung позади.

Новый складной смартфон Google, представленный вместе с основной линейкой Pixel 10, навяжет серьезную конкуренцию лидерами рынка. Помимо передовых характеристик, корпус телефона защищен куда лучше, чем у аналогов, пишет GSMArena.

Спецификация IP68 означает устойчивость к погружению в воду на глубину 1,5 метра до 30 минут. И что важнее, смартфон изолирован от пыли, которая может стать причиной поломки чувствительного шарнирного механизма. Для сравнения, у Galaxy Z Fold7 защита не столь продвинутая — IP48. Pixel 10 Pro Fold также стал во многом лучше предшественника. Емкость аккумулятора выросла до 5015 мАч, а мощность проводной зарядки — до 30 Вт. Кроме того, добавлена поддержка беспроводной зарядки Qi2 на 15 Вт. Внешний AMOLED-экран увеличился до 6,4 дюйма, а внутренняя гибкая матрица сохранила 8-дюймовую диагональ. При этом пиковая яркость обоих панелей достигает 3000 нит — на солнце картинка будет видна отлично.

За производительность отвечает процессор Tensor G5 в паре с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Система камер включает три модуля: основной на 48 Мп, сверхширокоугольный на 10,5 Мп и телеобъектив на 10,8 Мп с 5-кратным оптическим зумом.

Смартфон будет работать на базе ОС Android 16 и получать обновления ПО в течение семи лет. Продажи Google Pixel 10 Pro Fold стартуют 9 октября по цене от $1799.

