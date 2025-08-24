Samsung, посунься: складаний смартфон Google отримав унікальну "фішку"

Google представила Pixel 10 Pro Fold. Уперше в історії серії складаний флагман отримав повноцінний захист від пилу та води за стандартом IP68. Ця важлива особливість вирішує одну з головних проблем таких пристроїв і залишає конкурентів на кшталт Samsung позаду.

Новий складаний смартфон Google, представлений разом з основною лінійкою Pixel 10, нав'яже серйозну конкуренцію лідерами ринку. Крім передових характеристик, корпус телефону захищений набагато краще, ніж у аналогів, пише GSMArena.

Специфікація IP68 означає стійкість до занурення у воду на глибину 1,5 метра до 30 хвилин. І що важливіше, смартфон ізольований від пилу, який може стати причиною поломки чутливого шарнірного механізму. Для порівняння, у Galaxy Z Fold7 захист не настільки просунутий — IP48. Pixel 10 Pro Fold також став багато в чому кращим за попередника. Ємність акумулятора зросла до 5015 мАг, а потужність дротової зарядки — до 30 Вт. Крім того, додано підтримку бездротової зарядки Qi2 на 15 Вт. Зовнішній AMOLED-екран збільшився до 6,4 дюйма, а внутрішня гнучка матриця зберегла 8-дюймову діагональ. При цьому пікова яскравість обох панелей досягає 3000 ніт — на сонці картинку буде видно відмінно.

За продуктивність відповідає процесор Tensor G5 у парі з 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.0 об'ємом до 1 ТБ. Система камер включає три модулі: основний на 48 Мп, надширококутний на 10,5 Мп і телеоб'єктив на 10,8 Мп з 5-кратним оптичним зумом.

Смартфон працюватиме на базі ОС Android 16 і отримуватиме оновлення ПЗ протягом семи років. Продажі Google Pixel 10 Pro Fold стартують 9 жовтня за ціною від $1799.

