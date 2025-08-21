Android-флагманы начнут работать еще быстрее: в чем секрет прорывной технологии

В новых флагманах Google Pixel 10 Pro дебютировала интересная технология флэш-памяти — Zoned UFS. Она призвана решить проблему ухудшения быстродействия смартфонов со временем и продлить срок службы накопителя. В ближайшие годы это станет новым стандартом для топовых Android-устройств.

Владельцы смартфонов с большим объемом памяти часто сталкиваются с досадной проблемой: через время гаджет ощутимо медленнее работает. Спецификация памяти Zoned UFS (ZUFS) способна обеспечить не только высокую скорость, но и долговечность хранилища, пишет Wccftech.

Принцип работы ZUFS довольно прост. Внутренний накопитель смартфона программно разделяется на невидимые для пользователя "зоны". Вместо того чтобы записывать данные случайным образом по всей памяти, система делает это последовательно, заполняя одну зону за другой. Это позволяет равномерно распределять нагрузку на ячейки памяти, избегая их преждевременного износа.

Это особенно актуально для устройств с хранилищем от 512 ГБ и выше, владельцы которых редко используют всю эту память целиком. В обычных смартфонах операционная система постоянно перезаписывает данные на одном и том же небольшом участке памяти, что быстро его изнашивает. ZUFS же следит за тем, чтобы износ был равномерным по всему накопителю, даже если он почти пуст. По данным одного из крупнейших производителей памяти SK Hynix, это увеличивает срок службы накопителя на 40%.

Поскольку технология Zoned UFS дороже обычной UFS 4.0, она будет появляться только во флагманских устройствах с максимальными конфигурациями памяти. На примере Google Pixel 10 Pro это выглядит так: версия на 512 ГБ и 1 ТБ оснащена ZUFS, в то время как более доступные варианты (256 ГБ) — обычной UFS 4.0 или даже UFS 3.1. Ожидается, что к 2026 году технология станет массовой и появится не только в смартфонах, но и в планшетах и компьютерах.

