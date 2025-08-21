Android-флагмани почнуть працювати ще швидше: у чому секрет проривної технології

У нових флагманах Google Pixel 10 Pro дебютувала цікава технологія флеш-пам'яті — Zoned UFS. Вона покликана вирішити проблему погіршення швидкодії смартфонів з часом і продовжити термін служби накопичувача. У найближчі роки це стане новим стандартом для топових Android-пристроїв.

Related video

Власники смартфонів з великим об'ємом пам'яті часто стикаються з прикрою проблемою: через деякий час гаджет відчутно повільніше працює. Специфікація пам'яті Zoned UFS (ZUFS) здатна забезпечити не тільки високу швидкість, а й довговічність сховища, пише Wccftech.

Принцип роботи ZUFS досить простий. Внутрішній накопичувач смартфона програмно розділяється на невидимі для користувача "зони". Замість того щоб записувати дані випадковим чином по всій пам'яті, система робить це послідовно, заповнюючи одну зону за іншою. Це дає змогу рівномірно розподіляти навантаження на комірки пам'яті, уникаючи їхнього передчасного зношення.

Це особливо актуально для пристроїв зі сховищем від 512 ГБ і вище, власники яких рідко використовують всю цю пам'ять цілком. У звичайних смартфонах операційна система постійно перезаписує дані на одній і тій самій невеликій ділянці пам'яті, що швидко її зношує. ZUFS же стежить за тим, щоб знос був рівномірним по всьому накопичувачу, навіть якщо він майже порожній. За даними одного з найбільших виробників пам'яті SK Hynix, це збільшує термін служби накопичувача на 40%.

Оскільки технологія Zoned UFS дорожча за звичайну UFS 4.0, вона з'являтиметься лише у флагманських пристроях з максимальними конфігураціями пам'яті. На прикладі Google Pixel 10 Pro це виглядає так: версія на 512 ГБ і 1 ТБ оснащена ZUFS, у той час як більш доступні варіанти (256 ГБ) — звичайною UFS 4.0 або навіть UFS 3.1. Очікується, що до 2026 року технологія стане масовою і з'явиться не тільки в смартфонах, а й у планшетах і комп'ютерах.

Раніше Фокус розповідав, скільки оперативної пам'яті потрібно ПК і ноутбукам у 2025 році. Оперативна пам'ять є однією з найголовніших характеристик комп'ютера або ноутбука. Експерт Сезар Каденас, який пише про споживчу електроніку понад 10 років, розповів, який обсяг потрібен для комфортної роботи сьогодні.