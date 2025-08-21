Эта функция Google Pixel сделает вас профессиональным фотографом, но есть нюанс
В смартфонах Google Pixel дебютировал ИИ-помощник Camera Coach. Нейросеть в реальном времени дает советы по съёмке и подстройке идеального кадра. Однако эксперты опасаются, что такие инструменты "убивают" творческий подход, делая все снимки заурядными.
Функция работает на базе ИИ Gemini. По словам создателей, это своего рода персональный коуч в кармане для фотографов. Алгоритм анализирует сцену и подсказывает, как улучшить композицию, выбрать ракурс или настроить освещение. Но у этого подхода есть и обратная сторона, способная лишить снимки индивидуальности, пишет Android Police.
Проблема в том, что ИИ обучается на миллионах уже существующих фотографий. Он знает, как выглядит "идеальное" фото Эйфелевой башни, и с большой вероятностью будет советовать всем пользователям делать именно такой, классический и выверенный кадр. В результате вместо уникальных снимков интернет могут заполонить тысячи технически безупречных, но абсолютно одинаковых фотографий.
Эксперты отмечают, что искусственный интеллект не обладает свободой мысли и не способен уловить уникальный мимолетный момент, который и делает снимок особенным. Кроме того, ИИ подает свои советы с безоговорочной уверенностью, предписывая их, а не предлагая. Поэтому начинающим фотографам будет сложно критически оценивать такие рекомендации. Это частично лишает людей возможности учиться на собственных ошибках, экспериментировать и вырабатывать свой уникальный стиль.
В конечном счете, по мнению экспертов, к Camera Coach стоит относиться не как ко всезнающему ассистенту, дающему единственно верное решение, а как к одному из источников вдохновения. Это полезный инструмент для обучения и когда нужно быстро сориентировать хороший кадр. Но он не должен заменять собственное видение и желание экспериментировать, подытоживает эксперт.
