Эта функция Google Pixel сделает вас профессиональным фотографом, но есть нюанс

В смартфонах Google Pixel дебютировал ИИ-помощник Camera Coach. Нейросеть в реальном времени дает советы по съёмке и подстройке идеального кадра. Однако эксперты опасаются, что такие инструменты "убивают" творческий подход, делая все снимки заурядными.

Related video

Функция работает на базе ИИ Gemini. По словам создателей, это своего рода персональный коуч в кармане для фотографов. Алгоритм анализирует сцену и подсказывает, как улучшить композицию, выбрать ракурс или настроить освещение. Но у этого подхода есть и обратная сторона, способная лишить снимки индивидуальности, пишет Android Police.

Проблема в том, что ИИ обучается на миллионах уже существующих фотографий. Он знает, как выглядит "идеальное" фото Эйфелевой башни, и с большой вероятностью будет советовать всем пользователям делать именно такой, классический и выверенный кадр. В результате вместо уникальных снимков интернет могут заполонить тысячи технически безупречных, но абсолютно одинаковых фотографий.

Эксперты отмечают, что искусственный интеллект не обладает свободой мысли и не способен уловить уникальный мимолетный момент, который и делает снимок особенным. Кроме того, ИИ подает свои советы с безоговорочной уверенностью, предписывая их, а не предлагая. Поэтому начинающим фотографам будет сложно критически оценивать такие рекомендации. Это частично лишает людей возможности учиться на собственных ошибках, экспериментировать и вырабатывать свой уникальный стиль.

В конечном счете, по мнению экспертов, к Camera Coach стоит относиться не как ко всезнающему ассистенту, дающему единственно верное решение, а как к одному из источников вдохновения. Это полезный инструмент для обучения и когда нужно быстро сориентировать хороший кадр. Но он не должен заменять собственное видение и желание экспериментировать, подытоживает эксперт.

Ранее мы сообщали, что Samsung прокачает камеру смартфонов Galaxy, но у ярких фото есть странный нюанс. Samsung добавит в прошивку One UI 8 новый фоторежим Vivid для более ярких и насыщенных снимков. Однако у функции будет спорное ограничение: включить ее получится только вместе с водяным знаком.