Ця функція Google Pixel зробить вас професійним фотографом, але є нюанс

У смартфонах Google Pixel дебютував ШІ-помічник Camera Coach. Нейромережа в реальному часі дає поради щодо зйомки та підстроювання ідеального кадру. Однак експерти побоюються, що такі інструменти "вбивають" творчий підхід, роблячи всі знімки пересічними.

Related video

Функція працює на базі ШІ Gemini. За словами творців, це свого роду персональний коуч у кишені для фотографів. Алгоритм аналізує сцену і підказує, як поліпшити композицію, вибрати ракурс або налаштувати освітлення. Але у цього підходу є і зворотний бік, здатний позбавити знімки індивідуальності, пише Android Police.

Проблема в тому, що ШІ навчається на мільйонах уже наявних фотографій. Він знає, який вигляд має "ідеальне" фото Ейфелевої вежі, і з великою ймовірністю радитиме всім користувачам робити саме такий, класичний і вивірений кадр. У результаті замість унікальних знімків інтернет можуть заполонити тисячі технічно бездоганних, але абсолютно однакових фотографій.

Експерти зазначають, що штучний інтелект не володіє свободою думки і не здатний вловити унікальний швидкоплинний момент, який і робить знімок особливим. Крім того, ШІ подає свої поради з беззастережною впевненістю, наказуючи їх, а не пропонуючи. Тому фотографам-початківцям буде складно критично оцінювати такі рекомендації. Це частково позбавляє людей можливості вчитися на власних помилках, експериментувати і виробляти свій унікальний стиль.

Зрештою, на думку експертів, до Camera Coach варто ставитися не як до всезнаючого асистента, що дає єдине правильне рішення, а як до одного з джерел натхнення. Це корисний інструмент для навчання і коли потрібно швидко зорієнтувати хороший кадр. Але він не повинен замінювати власне бачення і бажання експериментувати, підсумовує експерт.

Раніше ми повідомляли, що Samsung прокачає камеру смартфонів Galaxy, але у яскравих фото є дивний нюанс. Samsung додасть у прошивку One UI 8 новий фоторежим Vivid для більш яскравих і насичених знімків. Однак у функції буде спірне обмеження: увімкнути її вийде тільки разом із водяним знаком.