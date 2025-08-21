Энергия из ниоткуда: солнечные панели на окнах захватывают города (фото)

Рынок прозрачных солнечных панелей переживает бурный рост. Технология, позволяющая превращать обычные окна в источники энергии, становится все эффективнее и доступнее, открывая новые возможности для "зеленой" энергетики в городах.

Согласно свежему отчету Market.us, мировой рынок прозрачных солнечных панелей вырастет с $17,1 млн в 2024 году до почти $107 млн к 2034-му. Главный драйвер роста — спрос на так называемые "строительно-интегрированные фотоэлементы" (BIPV), которые позволяют встраивать солнечные ячейки прямо в фасады зданий.

Суть технологии в том, что панели улавливают энергию из невидимой части светового спектра, пропуская при этом видимый свет. Это позволяет использовать их в окнах зданий, теплицах и даже люках автомобилей, не мешая обзору. Хотя до полной прозрачности еще далеко, современные частично-прозрачные панели уже достигают эффективности в 12,3%, что делает их коммерчески привлекательными.

Прозрачные солнечные панели на окнах здания Фото: Business Wire

Популярность таких решений обусловлена несколькими факторами. Во-первых, они решают проблему нехватки места для традиционных солнечных ферм в густонаселенных городах. Во-вторых, правительства по всему миру активно стимулируют их внедрение. Например, Япония выделила $1,5 млрд на развитие гибких перовскитных ячеек, а Индия и страны ЕС вводят новые стандарты для "зеленого" строительства.

Несмотря на высокий потенциал, у технологии есть и сдерживающие факторы, главный из которых — высокая стоимость. Производство прозрачных панелей все еще значительно дороже традиционных, что ограничивает их массовое применение. Однако по мере совершенствования технологий и роста объемов производства цены будут снижаться, делая окна-электростанции все более распространенным явлением.

