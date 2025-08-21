Енергія з нізвідки: сонячні панелі на вікнах захоплюють міста (фото)

Ринок прозорих сонячних панелей переживає бурхливе зростання. Технологія, що дає змогу перетворювати звичайні вікна на джерела енергії, стає дедалі ефективнішою і доступнішою, відкриваючи нові можливості для "зеленої" енергетики в містах.

Згідно зі свіжим звітом Market.us, світовий ринок прозорих сонячних панелей зросте з $17,1 млн у 2024 році до майже $107 млн до 2034-го. Головний драйвер зростання — попит на так звані "будівельно-інтегровані фотоелементи" (BIPV), які дають змогу вбудовувати сонячні осередки прямо у фасади будівель.

Суть технології в тому, що панелі вловлюють енергію з невидимої частини світлового спектра, пропускаючи при цьому видиме світло. Це дає змогу використовувати їх у вікнах будівель, теплицях і навіть люках автомобілів, не заважаючи огляду. Хоча до повної прозорості ще далеко, сучасні частково-прозорі панелі вже досягають ефективності в 12,3%, що робить їх комерційно привабливими.

Прозорі сонячні панелі на вікнах будівлі Фото: Business Wire

Популярність таких рішень зумовлена кількома факторами. По-перше, вони вирішують проблему нестачі місця для традиційних сонячних ферм у густонаселених містах. По-друге, уряди по всьому світу активно стимулюють їх впровадження. Наприклад, Японія виділила $1,5 млрд на розвиток гнучких перовскітних осередків, а Індія і країни ЄС вводять нові стандарти для "зеленого" будівництва.

Незважаючи на високий потенціал, у технології є і стримувальні фактори, головний з яких — висока вартість. Виробництво прозорих панелей все ще значно дорожче традиційних, що обмежує їхнє масове застосування. Однак у міру вдосконалення технологій і зростання обсягів виробництва ціни знижуватимуться, роблячи вікна-електростанції дедалі поширенішим явищем.

