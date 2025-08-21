Китайские солнечные панели раскупает одна страна: продано на 73% больше, чем в 2024 году

Спрос Индии на солнечные элементы привел к тому, что экспорт этой продукции из Китая увеличился более чем на 50% в первой половине 2025 года, удвоившись и превысив 40% от общего числа фотоэлементов на фоне стагнации экспорта.

Related video

Китайский рынок экспорта солнечной продукции претерпит значительные изменения в 2025 году, поскольку глобальные цепочки поставок становятся все более диверсифицированными, пишут аналитики Ember.

Основные выводы экспертов:

В первой половине 2025 года фотоэлементы составляют более 40% китайского экспорта продукции. Экспорт панелей стагнирует из-за истощения запасов и замедления темпов установки в Европе и Бразилии.

Цены на фотоэлементы упали на 82% с конца 2022 года. Это падение стало основной причиной снижения их стоимости в последние годы.

Индия является драйвером роста экспорта фотоэлементов. На Индию, Индонезию и Турцию приходится 75% экспорта элементов из Китая в 2025 году. Только на Индию пришлось 52% годового прироста экспорта элементов, поскольку страна развивает собственную отрасль производства солнечных батарей.

Фотоэлементы теперь составляют более 40% китайского экспорта.

На Китай приходится наибольшая доля производственных мощностей на каждом этапе цепочки поставок солнечных панелей. Согласно последнему отчету МЭА, в 2023 году Китай произвел 98% солнечных ячеек, 92% фотоэлементов и 85% панелей в мире.

В 2025 году Китай в среднем ежемесячно экспортировал больше солнечных элементов (7,5 ГВт) и ячеек (7 ГВт). Благодаря этому росту доля фотоэлементов в общем объеме китайского экспорта превысила 40%.

Индия — движущая сила изменений

В то время как Европа доминировала в общем объеме экспорта солнечной продукции до 2023 года, за первые 6 месяцев 2025 года Азия импортировала 114 ГВт, что более чем вдвое превышает европейские 54 ГВт. Рост спроса на элементы в Индии, Индонезии и Турции меняет ситуацию в торговле солнечной энергетикой. В первой половине 2025 года на эти страны приходилось 75% мирового спроса на китайские солнечные элементы.

На Индию приходится 52% роста экспорта китайских элементов в 2025 году. Индия быстро наращивает объемы внутреннего производства панелей. Министерство новых и возобновляемых источников энергии Индии (MNRE) сообщило, что в 2024 финансовом году было добавлено 36 ГВт мощности солнечных панелей и 16 ГВт мощности фотоэлементов. По состоянию на март 2025 года мощности по производству панелей и фотоэлементов составляли 68 ГВт и 25 ГВт соответственно, что более чем вдвое превышает установленную в Индии в 2024 году солнечную мощность (32 ГВт). К 2030 году планируется увеличить мощность панелей до 120 ГВт.

Ранее мы писали, что солнечную станцию за $2 млрд хотят выбросить на свалку. Солнечная электростанция Ivanpah в США, некогда крупнейшая в мире, может закрыться более чем на десять лет раньше срока.