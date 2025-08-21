Китайські сонячні панелі нікому не потрібні, їх активно розкуповує лише одна країна: чому

Попит Індії на сонячні елементи призвів до того, що експорт цієї продукції з Китаю збільшився більш ніж на 50% у першій половині 2025 року, подвоївшись і перевищивши 40% від загальної кількості фотоелементів на тлі стагнації експорту.

Китайський ринок експорту сонячної продукції зазнає значних змін 2025 року, оскільки глобальні ланцюжки поставок стають дедалі більш диверсифікованими, пишуть аналітики Ember.

Основні висновки експертів:

У першій половині 2025 року фотоелементи становлять понад 40% китайського експорту продукції. Експорт панелей стагнує через виснаження запасів і сповільнення темпів установки в Європі та Бразилії.

Ціни на фотоелементи впали на 82% з кінця 2022 року. Це падіння стало основною причиною зниження їхньої вартості в останні роки.

Індія є драйвером зростання експорту фотоелементів. На Індію, Індонезію і Туреччину припадає 75% експорту елементів з Китаю в 2025 році. Тільки на Індію припало 52% річного приросту експорту елементів, оскільки країна розвиває власну галузь виробництва сонячних батарей.

На Китай припадає найбільша частка виробничих потужностей на кожному етапі ланцюжка поставок сонячних панелей. Згідно з останнім звітом МЕА, 2023 року Китай виробив 98% сонячних осередків, 92% фотоелементів і 85% панелей у світі.

У 2025 році Китай у середньому щомісяця експортував більше сонячних елементів (7,5 ГВт) і комірок (7 ГВт). Завдяки цьому зростанню частка фотоелементів у загальному обсязі китайського експорту перевищила 40%.

Індія — рушійна сила змін

У той час як Європа домінувала в загальному обсязі експорту сонячної продукції до 2023 року, за перші 6 місяців 2025 року Азія імпортувала 114 ГВт, що більш ніж удвічі перевищує європейські 54 ГВт. Зростання попиту на елементи в Індії, Індонезії та Туреччині змінює ситуацію в торгівлі сонячною енергетикою. У першій половині 2025 року на ці країни припадало 75% світового попиту на китайські сонячні елементи.

На Індію припадає 52% зростання експорту китайських елементів у 2025 році. Індія швидко нарощує обсяги внутрішнього виробництва панелей. Міністерство нових і поновлюваних джерел енергії Індії (MNRE) повідомило, що у 2024 фінансовому році було додано 36 ГВт потужності сонячних панелей і 16 ГВт потужності фотоелементів. Станом на березень 2025 року потужності з виробництва панелей і фотоелементів становили 68 ГВт і 25 ГВт відповідно, що більш ніж удвічі перевищує встановлену в Індії у 2024 році сонячну потужність (32 ГВт). До 2030 року планується збільшити потужність панелей до 120 ГВт.

Раніше ми писали, що сонячну станцію за $2 млрд хочуть викинути на смітник. Сонячна електростанція Ivanpah у США, колись найбільша у світі, може закритися більш ніж на десять років раніше терміну.