Найбільша помилка енергетики США: сонячну станцію за $2 млрд хочуть викинути на звалище

Сонячна електростанція Ivanpah у США, колись найбільша у світі, може закритися більш ніж на десять років раніше терміну.

Вона вже не може конкурувати з дешевшими технологіями і піддається критиці за завдання шкоди місцевій дикій природі. Докладніше про провал дорогого і дуже амбітного проєкту пише видання The Diary 24.

Комплекс Ivanpah ("Айвенпа") вартістю близько 2,2 млрд доларів запустили 2014 року в пустелі Мохаве на кордоні штатів Каліфорнія і Невада. Вона займає площу близько 13 квадратних кілометрів і видобуває електроенергію за допомогою 173 500 геліостатів, кожен із двома дзеркалами, що фокусують сонячну енергію на котли, розташовані на трьох вежах сонячної енергії. Під час нагрівання води утворюється пара, яка і виробляє енергію.

Під час будівництва передбачалося, що електростанція працюватиме до 2040 року, однак відтоді нові технології зробили інші поновлювані джерела ефективнішими та рентабельнішими. Деякі комунальні підприємства у США стверджують, що розірвання контрактів з Ivanpah може знизити вартість електроенергії для місцевих споживачів.

Два найбільші постачальники електроенергії Каліфорнії вже цим займаються. Pacific Gas & Electric (PG&E) вже досягла угоди про розірвання контракту, а Southern California Edison, як повідомляється, веде переговори про можливий викуп. Якщо вихід PG&E буде схвалено, два з трьох енергоблоків станції можуть бути закриті до 2026 року, на 13 років раніше за термін.

Компанія NRG Energy, один із власників станції, повідомила, що якщо регулюючі органи схвалять вихід PG&E з проєкту, відповідні об'єкти буде закрито, а сам майданчик зрештою може бути переобладнано під традиційні сонячні панелі. Компанія не розкриває потенційні витрати і не повідомляє, що буде з наявним обладнанням за мільярди доларів. Можливо, панелі просто викинуть.

Водночас екологічні організації стверджують, що концентроване сонячне світло щорічно вбиває тисячі птахів і може становити загрозу для пустельних черепах. Джулія Доуелл, старша організаторка кампанії в клубі "Сьєрра", заявила, що проєкт знищив тендітні пустельні екосистеми і рідкісні види рослин, назвавши його фінансовим і екологічним провалом.

Люди, які їдуть до Лас-Вегаса міжштатною автомагістраллю I-15, теж можуть постраждати через електростанцію. Тисячі дзеркал серед скель мають вигляд мерехтливого озера на піску, що загалом гарно, але за певних умов можуть спрямувати промені в очі та сліпити водіїв.

Раніше писали, що в Індії обмежують роботу сонячних електростанцій через перевантаження мереж. Місцеві компанії вже втратили близько 26 мільйонів доларів.

Писали також, що Іспанія страждає від надлишку сонячних панелей. Електростанції виробляють занадто багато енергії, що призводить до збитків операторів і нестабільності мережі.